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Ação

'Flash mob' feito por funcionários rouba a cena no Aeroporto de Vitória

O movimento celebrou a eleição do aeroporto como o melhor do Brasil na categoria até 5 milhões de passageiros movimentados

Publicado em 08 de Dezembro de 2018 às 21:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2018 às 21:00
Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Um 'flash mob' realizado no saguão do Aeroporto de Vitória nesta sexta-feira (07) atraiu os olhares de quem passava pelo local. A ação foi uma parceria entre a Infraero e uma empresa responsável pela limpeza e conservação do terminal.
Segundo a Infraero, a performance "celebrou a eleição do Aeroporto como o melhor do Brasil na categoria até 5 milhões de passageiros movimentados, segundo pesquisa de satisfação do passageiro da Secretaria de Aviação Civil, que ainda apontou o aeroporto como o melhor do Brasil entre todos os terminais nos quesitos de limpeza de banheiros, saguão e demais instalações". Veja no vídeo o que rolou

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