Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • 'Fiquei orando o tempo todo', diz idosa feita refém por 6 horas
Sequestro em Cariacica

'Fiquei orando o tempo todo', diz idosa feita refém por 6 horas

Os criminosos assaltaram uma padaria e invadiram a casa da idosa no momento da fuga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 23:47

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 23:47

A idosa de 70 anos que ficou sob o poder de sequestradores por seis horas dentro de casa, em Cariacica, contou à reportagem da Rádio CBN Vitória que convenceu os criminosos a se entregarem. Veja entrevista:
> Bandidos pediram chave de viatura para fugir
> Famílias de bandidos souberam de crime pela TV
Quando foi rendida, a senhora ficou desesperada?
Não me desesperei, não. Eu estava sentada na cama, já ia me levantar. Aí, um deles veio e sentou do meu lado e falou: refém. No quarto, só ficou um. O outro ficava rondando pela casa, ia até a varanda e voltava, ia até a sala. Também ficava olhando pela janela, para ver o movimento na rua.
Eles colocaram a arma na minha cabeça e na minha cintura uma vez. Depois, um deles ficou com a arma na mão, sentou na minha cama, pegou um travesseiro e se encostou. Eu fiquei dentro do quarto o tempo todo.
O bandido que estava com a senhora estava nervoso?
Não. Ele contou que estava pensando na mulher dele que está grávida. Ele disse que não tinha nada para comer em casa e decidiu sair para roubar.
Deu conselhos para ele?
Eu falei para ele: menino, como que você faz isso? Você é um menino tão novo. Ele respondeu que não tinha serviço e que tinha que fazer isso.
O que ele fez em seguida?
Ele deixou R$ 2 na minha estante. Disse que era para eu comprar pão. Eu disse para ele: não, meu filho, eu não quero pão.
Ficou sem comer?
Até às 11 horas eu fiquei. Depois que meu marido falou para a polícia que eu precisava tomar insulina e comer por causa da diabetes, um deles me perguntou onde estava a insulina. Eu expliquei que o medicamento ficava na geladeira e que as seringas ficavam em uma bolsinha. Não cheguei a passar mal.
Eles chegaram a conversar com a senhora sobre se entregar?
O que estava do lado de fora sempre vinha e falava o que via do lado de fora para o outro que estava no quarto, que dizia que não ia se entregar porque tinha medo de ser morto.
A senhora chegou a falar para ele se entregar?
Eu disse para ele que era melhor se entregar. Aí, ele disse: mas eles vão me prender. Eu falei para ele que era melhor que a polícia o prendesse que ele ser morto.
O que eles falaram para a senhora no momento em que decidiram se entregar?
O que estava do lado de fora veio e disse que iria se entregar mesmo se o outro não quisesse. Depois disso, eu falei para ele: se eu fosse você, eu me entregava. Vai ser melhor para você. Aí, ele pensou e disse que iria se entregar também. Um deles chegou a ligar para a mãe.
A senhora ouviu a conversa?
Sim. Coitada, a mãe estava chorando no telefone. Ele falou para ela: mãe, a rua está toda cercada e eu vou ser preso. Depois, ele ainda disse que tinha conversado com a mãe e que tinha ficado com dó dela porque ela chorava muito. Eu disse: pois é, qual mãe não chora?
O que a senhora espera agora?
Eu penso que eles têm que pagar pelo crime.
Durante o sequestro, o que a senhora fazia?
Eu fiquei orando o tempo todo. Coloquei a toalha no rosto e fiquei rezando.
Tem medo de voltar para casa?
A gente fica com medo, mas não de voltar para casa. Agora, eles estão presos. Mas podem ir outras pessoas roubar na padaria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 
Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados