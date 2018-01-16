'Fiquei orando o tempo todo', diz idosa feita refém por 6 horas

A idosa de 70 anos que ficou sob o poder de sequestradores por seis horas dentro de casa, em Cariacica, contou à reportagem da Rádio CBN Vitória que convenceu os criminosos a se entregarem. Veja entrevista:

Quando foi rendida, a senhora ficou desesperada?

Não me desesperei, não. Eu estava sentada na cama, já ia me levantar. Aí, um deles veio e sentou do meu lado e falou: refém. No quarto, só ficou um. O outro ficava rondando pela casa, ia até a varanda e voltava, ia até a sala. Também ficava olhando pela janela, para ver o movimento na rua.

Eles colocaram a arma na minha cabeça e na minha cintura uma vez. Depois, um deles ficou com a arma na mão, sentou na minha cama, pegou um travesseiro e se encostou. Eu fiquei dentro do quarto o tempo todo.

O bandido que estava com a senhora estava nervoso?

Não. Ele contou que estava pensando na mulher dele que está grávida. Ele disse que não tinha nada para comer em casa e decidiu sair para roubar.

Deu conselhos para ele?

Eu falei para ele: menino, como que você faz isso? Você é um menino tão novo. Ele respondeu que não tinha serviço e que tinha que fazer isso.

O que ele fez em seguida?

Ele deixou R$ 2 na minha estante. Disse que era para eu comprar pão. Eu disse para ele: não, meu filho, eu não quero pão.

Ficou sem comer?

Até às 11 horas eu fiquei. Depois que meu marido falou para a polícia que eu precisava tomar insulina e comer por causa da diabetes, um deles me perguntou onde estava a insulina. Eu expliquei que o medicamento ficava na geladeira e que as seringas ficavam em uma bolsinha. Não cheguei a passar mal.

Eles chegaram a conversar com a senhora sobre se entregar?

O que estava do lado de fora sempre vinha e falava o que via do lado de fora para o outro que estava no quarto, que dizia que não ia se entregar porque tinha medo de ser morto.

A senhora chegou a falar para ele se entregar?

Eu disse para ele que era melhor se entregar. Aí, ele disse: mas eles vão me prender. Eu falei para ele que era melhor que a polícia o prendesse que ele ser morto.

O que eles falaram para a senhora no momento em que decidiram se entregar?

O que estava do lado de fora veio e disse que iria se entregar mesmo se o outro não quisesse. Depois disso, eu falei para ele: se eu fosse você, eu me entregava. Vai ser melhor para você. Aí, ele pensou e disse que iria se entregar também. Um deles chegou a ligar para a mãe.

A senhora ouviu a conversa?

Sim. Coitada, a mãe estava chorando no telefone. Ele falou para ela: mãe, a rua está toda cercada e eu vou ser preso. Depois, ele ainda disse que tinha conversado com a mãe e que tinha ficado com dó dela porque ela chorava muito. Eu disse: pois é, qual mãe não chora?

O que a senhora espera agora?

Eu penso que eles têm que pagar pelo crime.

Durante o sequestro, o que a senhora fazia?

Eu fiquei orando o tempo todo. Coloquei a toalha no rosto e fiquei rezando.

Tem medo de voltar para casa?