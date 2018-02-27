Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • 'ES está em situação diferenciada', diz Hartung sobre segurança
Espírito Santo

'ES está em situação diferenciada', diz Hartung sobre segurança

Governador reconhece o problema da insegurança, mas reforça que, se comparado aos demais estados brasileiros, a situação do ES é diferente; ele destaca o trabalho da polícia e as ações do programa Ocupação Social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 20:50

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 20:50

O governador Paulo Hartung: preocupado com a interlocução da Vale com o Estado. Crédito: Gazeta Online
O governador Paulo Hartung reconhece o problema de segurança que afeta a população, mas ressalta que o Espírito Santo encontra-se em uma situação diferenciada em comparação a outros estados. Ao ser questionado sobre a intranquilidade de moradores de regiões como Central Carapina, na Serra, e Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, Hartung destacou o trabalho da polícia, as ações do programa Ocupação Social e a gestão da sua equipe. 
Para o governador, a população das comunidades tem recebido bem o trabalho policial. "Nós que temos papel de liderança precisamos colocar o olhar correto sobre isso. Aconteceu o episódio, a polícia foi para os bairros e qual a reivindicação da população? Que a polícia fique. Quando a gente olha o Brasil, tem muita diferença", sustenta.
Paulo Hartung ainda fez considerações sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro, e destacou o fato de o Espírito Santo ter saído na frente de outros estados da região na articulação para defesa das divisas. "Com planejamento e organização; é importante ver a diferença. Além disso, nosso secretário André Garcia tem sido chamado Brasil afora para levar nossa experiência", disse o governador, durante coletiva em que anunciou o planejamento estratégico do Estado para 2018. 
A intervenção, para Hartung, é uma medida de exceção. Mas, já que foi adotada, o governador ressalta que a União precisa cumprir suas atribuições junto aos governos estaduais e prefeituras e observa que todos têm um papel importante para combater a violência. 
"O Espírito Santo está numa posição diferenciada. Podemos melhorar muito mais? Podemos. Queremos e estamos ralando para isso. O problema que existe de drogas, armas, roubo de cargas, não é só de repressão, com polícia e cadeia. E quando a gente leva o Ocupação Social para as regiões de vulnerabilidade, queremos levar oportunidades para os jovens, principalmente àqueles que não estudam, nem trabalham, para que tenham outro caminho que não seja o do mundo do crime", conclui.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Câncer: entenda como as mortes decorrentes da doença podem ser evitadas
Imagem de destaque
Não consegue emagrecer? Veja 7 motivos que dificultam a perda de peso
Imagem de destaque
Foragido da justiça morre após perseguição policial em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados