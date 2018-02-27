'ES está em situação diferenciada', diz Hartung sobre segurança

O governador Paulo Hartung: preocupado com a interlocução da Vale com o Estado. Crédito: Gazeta Online

O governador Paulo Hartung reconhece o problema de segurança que afeta a população, mas ressalta que o Espírito Santo encontra-se em uma situação diferenciada em comparação a outros estados. Ao ser questionado sobre a intranquilidade de moradores de regiões como Central Carapina, na Serra, e Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, Hartung destacou o trabalho da polícia, as ações do programa Ocupação Social e a gestão da sua equipe.

Para o governador, a população das comunidades tem recebido bem o trabalho policial. "Nós que temos papel de liderança precisamos colocar o olhar correto sobre isso. Aconteceu o episódio, a polícia foi para os bairros e qual a reivindicação da população? Que a polícia fique. Quando a gente olha o Brasil, tem muita diferença", sustenta.

Paulo Hartung ainda fez considerações sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro, e destacou o fato de o Espírito Santo ter saído na frente de outros estados da região na articulação para defesa das divisas. "Com planejamento e organização; é importante ver a diferença. Além disso, nosso secretário André Garcia tem sido chamado Brasil afora para levar nossa experiência", disse o governador, durante coletiva em que anunciou o planejamento estratégico do Estado para 2018.

A intervenção, para Hartung, é uma medida de exceção. Mas, já que foi adotada, o governador ressalta que a União precisa cumprir suas atribuições junto aos governos estaduais e prefeituras e observa que todos têm um papel importante para combater a violência.