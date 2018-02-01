Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • 'Ele disse que visitaria um amigo no hospital', diz esposa de Valcir
Caso Milena

'Ele disse que visitaria um amigo no hospital', diz esposa de Valcir

Em depoimento no Fórum Criminal de Vitória, esposa de Valcir disse que conhece o réu há cinco anos e que se casaram há dois mesmo, mesmo depois da prisão do acusado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 22:23

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 22:23

Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A esposa de Valcir da Silva Dias, acusado de participação da morte da médica Milena Gottardi Tonini, disse, em depoimento à Justiça, na tarde desta quarta-feira (31), que sabia que o marido e Hermenegildo Palaoro Filho (também acusado de intermediar o crime) estavam no Hospital das Clínicas (Hucam), em Vitória, no dia em que a médica foi baleada. 
> Caso Milena: veja cobertura completa com materiais exclusivos
O relato foi feito em depoimento prestado na 1ª Vara Criminal de Vitória, ao qual o Gazeta Online teve acesso em primeira mão. A testemunha, que não terá o nome divulgado, disse que conhece Valcir há cerca de cinco anos e se casou com ele há dois meses, mesmo depois de preso.
Segundo a testemunha, Valcir havia dito que iria ao Hospital das Clínicas visitar um amigo. Valcir disse que iria visitar um amigão que estava internado e sabia que ele já havia feito outras duas ou três visitas a ele no local, relata a transcrição do depoimento dela.
Porém, o nome do amigo de Valcir nunca constou na relação de internos do Hospital das Clínicas, segundo informações do documento. A investigação policial constatou que Valcir e Hermenegildo estiveram, pouco antes de Milena ser baleada, no estacionamento do Hucam.
Eles estavam dentro de um Gol cinza, veículo também citado pela mulher do acusado em depoimento. Ela disse que já havia andado no carro junto com o marido algumas vezes.
Além disso, a testemunha afirma que foi Hermenegildo quem chamou Valcir para ir ao local naquela data. Ela ainda disse que Valcir tinha uma relação de trabalho com Esperidião Carlos Frasson, pai de Hilário Frasson, e frequentemente realizava serviços na propriedade dele.
Também em depoimento nesta quarta-feira (31), uma conhecida de Valcir disse que as pessoas que conhece em Timbuí e Fundão nunca comentaram sobre o amigo dele que estaria internado no Hospital das Clínicas, e também nunca ouviu falar sobre ele.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Yamaha investe em ações voltadas à segurança no trânsito
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Leandro passa mal e recebe atendimento no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados