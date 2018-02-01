'Ele disse que visitaria um amigo no hospital', diz esposa de Valcir

Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A esposa de Valcir da Silva Dias, acusado de participação da morte da médica Milena Gottardi Tonini, disse, em depoimento à Justiça, na tarde desta quarta-feira (31), que sabia que o marido e Hermenegildo Palaoro Filho (também acusado de intermediar o crime) estavam no Hospital das Clínicas (Hucam), em Vitória, no dia em que a médica foi baleada.

O relato foi feito em depoimento prestado na 1ª Vara Criminal de Vitória, ao qual o Gazeta Online teve acesso em primeira mão. A testemunha, que não terá o nome divulgado, disse que conhece Valcir há cerca de cinco anos e se casou com ele há dois meses, mesmo depois de preso.

Segundo a testemunha, Valcir havia dito que iria ao Hospital das Clínicas visitar um amigo. Valcir disse que iria visitar um amigão que estava internado e sabia que ele já havia feito outras duas ou três visitas a ele no local, relata a transcrição do depoimento dela.

Porém, o nome do amigo de Valcir nunca constou na relação de internos do Hospital das Clínicas, segundo informações do documento. A investigação policial constatou que Valcir e Hermenegildo estiveram, pouco antes de Milena ser baleada, no estacionamento do Hucam.

Eles estavam dentro de um Gol cinza, veículo também citado pela mulher do acusado em depoimento. Ela disse que já havia andado no carro junto com o marido algumas vezes.

Além disso, a testemunha afirma que foi Hermenegildo quem chamou Valcir para ir ao local naquela data. Ela ainda disse que Valcir tinha uma relação de trabalho com Esperidião Carlos Frasson, pai de Hilário Frasson, e frequentemente realizava serviços na propriedade dele.

Também em depoimento nesta quarta-feira (31), uma conhecida de Valcir disse que as pessoas que conhece em Timbuí e Fundão nunca comentaram sobre o amigo dele que estaria internado no Hospital das Clínicas, e também nunca ouviu falar sobre ele.