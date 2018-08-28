'É como deixar bêbado dirigir', diz especialista sobre liberar caminhões

Carretas trafegam na BR 262: com trânsito intenso, excesso de peso danifica via Crédito: Vitor Jubini

Deixar um caminhão seguir viagem com carga acima do permitido, como ocorre na BR 262 e na BR 259 , é apontado por especialistas em trânsito como uma situação muito grave. Seria como lavrar o auto de infração de uma pessoa bêbada e depois entregar o carro para ela dirigir, compara o engenheiro especialista em trânsito Paulo Lindoso.

Ele destaca que os veículos que trafegam nessas condições trazem riscos para quem circula pela via além de desgastarem a rodovia mais rapidamente. A estrada é projetada para suportar determinada quantidade de carga, do contrário, o asfalto começa a desmanchar, os buracos começam a ser criados, diz

Ele completa que o excesso de peso dificulta a frenagem do veículo. Isso coloca em risco todos que trafegam pela via. Até tombamentos de mercadorias podem ocorrer se a carga estiver mal amarrada e alta, comenta.

Para o especialista em trânsito Ronaldo Gaudio, ao liberar um veículo nessas condições, os órgãos assumem os riscos da tragédia. Ele acrescenta que o fato de multar e não reter um veículo nessas circunstâncias caracteriza uma indústria de arrecadação, mas que não pune quem deve ser punido.

O objetivo é de resguardar a vida. Liberar o veículo irregular é um indício de descaso com a vida. Dá a entender que a vida está em segundo plano, salienta.

PARCERIA

Gaudio e Lindoso acrescentam que deve haver parceria entre órgãos federais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deveria estar junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) o tempo todo por também ser responsável pela fiscalização. Um caminhão não deveria de maneira alguma seguir viagem dessa forma, diz Lindoso.

O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Espírito Santo (Transcares), Liemar Pretti, reconhece que existem abusos no setor. Não podemos tapar o sol com a peneira, existem abusos e nós vamos discutir essas questões com o Dnit e com a ANTT (Associação Nacional de Transportes Terrestres), esclareceu.

Pretti ressalta que houve uma melhora na situação do setor e diz que os empresários estão mais conscientes dos riscos do excesso de carga.

No entanto, questiona a legislação por conta da maneira como a pesagem é feita. A gente pesa por eixo. No caso de pedras, por exemplo, é impossível dividir entre eixos. Outros produtos podem escorregar dentro do caminhão. Precisamos mudar essa forma de controle do peso do veículo, diz.

DE 15 CARRETAS, 14 COM PESO A MAIS

Uma fiscalização feita com uma balança do Dnit na última sexta-feira pesou 15 caminhões que transportavam rochas. Desses, 14 estavam com excesso de peso. A pedra que eles podiam levar em três caminhões, levam em um, afirmou o superintendente do órgão, André Martinez.

Segundo ele, na mesma rodovia, já foram flagradas carretas carregando mais de 44 toneladas só de excesso de peso. Um veículo nessas condições perde visibilidade, capacidade de frenagem. Toda engenharia que foi feita é jogada fora, ressalta.

O vice-presidente do Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo (Sindirochas), Eutemar Venturim, informou que orienta os empresários do setor a não transportar cargas acima do peso permitido, no entanto, não tem o poder de fiscalizar.

Orientamos que todos os empresários sigam a legislação, atendendo às exigências de peso e amarração. Tudo que está fora da legislação traz riscos, como acidentes, além de desgastar a rodovia. Não somos favoráveis a isso. Sempre tentamos manter diálogo com a Polícia Rodoviária Federal e Dnit para entender o que está ocorrendo, comenta.

DOCUMENTO ESTABELECIA ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃOS

Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi assinado em 2007 entre o Dnit, PRF e Ministério Público Federal (MPF). O documento traz as atribuições de cada um dos órgãos em relação às fiscalizações de pesagem. Mas foi arquivado com o processo do qual fazia parte.

Ao Dnit, coube a instalação das balanças e da estrutura para operá-las. Já a PRF ficou obrigada a apoiar o Dnit na fiscalização do transporte de cargas com excesso de peso.

O termo foi lavrado depois de vários acidentes envolvendo carretas carregadas com granito que ocorreram entre 2004 e 2006.