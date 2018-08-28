'É como deixar bêbado dirigir', diz especialista sobre liberar caminhões

Deixar um caminhão seguir viagem com carga acima do permitido, como ocorre na BR 262 e na BR 259, é apontado por especialistas em trânsito como uma situação muito grave. Seria como lavrar o auto de infração de uma pessoa bêbada e depois entregar o carro para ela dirigir, compara o engenheiro especialista em trânsito Paulo Lindoso.
Ele destaca que os veículos que trafegam nessas condições trazem riscos para quem circula pela via além de desgastarem a rodovia mais rapidamente. A estrada é projetada para suportar determinada quantidade de carga, do contrário, o asfalto começa a desmanchar, os buracos começam a ser criados, diz
Ele completa que o excesso de peso dificulta a frenagem do veículo. Isso coloca em risco todos que trafegam pela via. Até tombamentos de mercadorias podem ocorrer se a carga estiver mal amarrada e alta, comenta.
Para o especialista em trânsito Ronaldo Gaudio, ao liberar um veículo nessas condições, os órgãos assumem os riscos da tragédia. Ele acrescenta que o fato de multar e não reter um veículo nessas circunstâncias caracteriza uma indústria de arrecadação, mas que não pune quem deve ser punido.
O objetivo é de resguardar a vida. Liberar o veículo irregular é um indício de descaso com a vida. Dá a entender que a vida está em segundo plano, salienta.
PARCERIA
Gaudio e Lindoso acrescentam que deve haver parceria entre órgãos federais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deveria estar junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) o tempo todo por também ser responsável pela fiscalização. Um caminhão não deveria de maneira alguma seguir viagem dessa forma, diz Lindoso.
O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Espírito Santo (Transcares), Liemar Pretti, reconhece que existem abusos no setor. Não podemos tapar o sol com a peneira, existem abusos e nós vamos discutir essas questões com o Dnit e com a ANTT (Associação Nacional de Transportes Terrestres), esclareceu.
Pretti ressalta que houve uma melhora na situação do setor e diz que os empresários estão mais conscientes dos riscos do excesso de carga.
No entanto, questiona a legislação por conta da maneira como a pesagem é feita. A gente pesa por eixo. No caso de pedras, por exemplo, é impossível dividir entre eixos. Outros produtos podem escorregar dentro do caminhão. Precisamos mudar essa forma de controle do peso do veículo, diz.
DE 15 CARRETAS, 14 COM PESO A MAIS
Uma fiscalização feita com uma balança do Dnit na última sexta-feira pesou 15 caminhões que transportavam rochas. Desses, 14 estavam com excesso de peso. A pedra que eles podiam levar em três caminhões, levam em um, afirmou o superintendente do órgão, André Martinez.
Segundo ele, na mesma rodovia, já foram flagradas carretas carregando mais de 44 toneladas só de excesso de peso. Um veículo nessas condições perde visibilidade, capacidade de frenagem. Toda engenharia que foi feita é jogada fora, ressalta.
O vice-presidente do Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo (Sindirochas), Eutemar Venturim, informou que orienta os empresários do setor a não transportar cargas acima do peso permitido, no entanto, não tem o poder de fiscalizar.
Orientamos que todos os empresários sigam a legislação, atendendo às exigências de peso e amarração. Tudo que está fora da legislação traz riscos, como acidentes, além de desgastar a rodovia. Não somos favoráveis a isso. Sempre tentamos manter diálogo com a Polícia Rodoviária Federal e Dnit para entender o que está ocorrendo, comenta.
DOCUMENTO ESTABELECIA ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃOS
Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi assinado em 2007 entre o Dnit, PRF e Ministério Público Federal (MPF). O documento traz as atribuições de cada um dos órgãos em relação às fiscalizações de pesagem. Mas foi arquivado com o processo do qual fazia parte.
Ao Dnit, coube a instalação das balanças e da estrutura para operá-las. Já a PRF ficou obrigada a apoiar o Dnit na fiscalização do transporte de cargas com excesso de peso.
O termo foi lavrado depois de vários acidentes envolvendo carretas carregadas com granito que ocorreram entre 2004 e 2006.
O MPF informa que o processo ao qual estava anexado o TAC foi arquivado. Mas foi a partir deste TAC que foi criada a Resolução nº 264, de dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), disse em nota. A normativa estabelece requisitos de segurança para o transporte de blocos de rochas ornamentais, como formas adequadas para amarração da carga.