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Carros usados

Veículos a partir de R$ 3 mil serão leiloados pela PF no ES

Todos os bens são do acervo da Polícia Federal. Serão oferecidos 33 lotes no leilão, sendo 22 lotes de veículos e 11 lotes de outros materiais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 11:53

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 11:53

Um dos carros leiloados pela Polícia Federal no ES será um Renault/ Meganesd do ano 2008 Crédito: Divulgação/ Polícia Federal
A Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo vai leiloar carros usados com preço a partir de R$ 3 mil. Serão vendidos 22 veículos oficiais, com lance mínimo variando entre R$ 3 mil e R$ 11,5 mil.
O valor mais barato é de um Astra Sedan Advantage preto, do ano 2007/2008. O leilão, segundo a Polícia Federal, é uma iniciativa para angariar valores para investimento no reaparelhamento da PF para aquisição de novos equipamentos e viaturas. Serão oferecidos 33 lotes, sendo 22 lotes de veículos e 11 lotes de outros materiais.
Dentre os veículos, encontram-se modelos como GM/Astra, Ford/ Focus, Nissan/ Frontier e MMC/ L200 entre outros. Dentre os equipamentos estão computadores e aparelhos de ar-condicionado que precisam de restauração.

Arquivos & Anexos

Veja lista dos veículos e equipamentos leiloados

Tamanho do arquivo: 285kb
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Todos os bens são do acervo da Polícia Federal e poderão ser visitados nos dias 04 e 05 de novembro, das 9h às 17h, no pátio da Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo, localizada na Rua Vale do Rio Doce, 01, São Torquato, em Vila Velha.
O leilão será realizado no próximo dia 6 de novembro, às 10 horas, no Centro de Convenções do SESC ES/Guarapari, na Rodovia do Sol, 01, Muquiçaba, em Guarapari.
O Edital completo do leilão e as fotos dos lotes se encontram à disposição no site: www.pf.gov.br/servicos-pf/leiloes. Outras informações poderão ser obtidas no telefone (27) 3041-8042 e pelo e-mail: [email protected].

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