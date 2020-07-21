Vagas abertas em cursos gratuitos on-line para profissionais do turismo

Capacitação gratuita para empreendedores e trabalhadores do setor do turismo. Crédito: Divulgação

Estão abertas vagas para cursos de capacitação on-line gratuitos para empreendedores e trabalhadores do setor do turismo com atuação em municípios mineiros e capixabas impactados pelo rompimento da barragem de Fundão (MG).

Lançados em junho, os cursos já contam com mais de 180 matrículas e 34 conclusões. Os temas são: Turismo e Competitividade, Comunicação e Marketing Digital e Plano de Negócio e Gestão Financeira.

Cada curso tem 10 videoaulas, disponibilizadas por meio de uma plataforma durante três meses. O acesso às aulas pode ser feito por celular, computador ou tablet.

A iniciativa faz parte do Projeto de Desenvolvimento do Empreendedorismo Turístico da Fundação Renova, que tem como público-alvo empreendedores e funcionários de hotéis, pousadas, agências, bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de produtos artesanais, ateliês e comércios nos municípios ao longo da bacia do rio Doce.

Os cursos são uma oportunidade para os empreendedores se capacitarem e acessarem informações novas, trazê-las para dentro do empreendimento e ampliarem a visão do negócio e as formas de gestão, diz Regiane Assis, analista do Programa de Promoção da Recuperação da Qualidade de Vida e Turismo.

O objetivo é orientar os interessados a encontrar e construir alternativas para enfrentar o atual momento de pandemia, assim como retomar as atividades quando esse período passar, por meio do desenvolvimento de negócios locais.

INSCRIÇÕES

As inscrições para os cursos podem ser feitas no endereço www.vianadepaula.com.br . Para assistir às aulas, o participante deve acessar o site, fazer o cadastro e preencher o formulário.

OPÇÕES DE CURSOS

Turismo e Competitividade

Comunicação e Marketing Digital

Plano de Negócio e Gestão Financeira