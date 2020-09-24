Uma cooperativa que não para de crescer

Vista aérea do Hospital Unimed Sul Capixaba Crédito: Contatus Comunicação

Tudo começou do sonho e do olhar visionário de um grupo de 30 médicos em praticar medicina de alta qualidade, em Cachoeiro de Itapemirim, a maior cidade do Sul do Espírito Santo. O objetivo principal era oferecer à população do Sul do Estado saúde de padrão elevado. Assim nasceu a Unimed Sul Capixaba, em 1989.

Mais de 30 anos depois, a instituição continua seguindo os princípios do cooperativismo tendo como base o diálogo e a transparência, votado em assembleias pelos cooperados e desenvolvido de forma cooperativa. Com esta concepção, a Unimed Sul Capixaba trilha um caminho voltado para o crescimento responsável, sustentável e seguro, mantendo a saúde financeira da cooperativa e promovendo um atendimento de saúde com qualidade, segurança e acolhimento humanizado.

Hoje, em Cachoeiro de Itapemirim, os clientes contam com hospital, maternidade, pronto atendimento, Unimed Diagnóstico, Unimed Oncologia, Centro de Especialidades Médicas, laboratórios, unidade de atendimento com equipe multidisciplinar com Programas de Prevenção à Saúde, Saúde Ocupacional e SOS, além de unidades de atendimento em Castelo e Iconha.

Certamente, o nosso maior destaque é o novo Hospital Unimed, localizado na Rodovia Cachoeiro x Safra, que envolveu toda a Unimed Sul Capixaba em um grande Plano Mestre Diretor Hospitalar, cujo cronograma executivo foi totalmente cumprido, com a colocação do hospital em funcionamento 21 meses após o início das obras, afirma Leandro Baptista Pinto, diretor-presidente.

Dr. Leandro Baptista Pinto, diretor-presidente do Hospital Unimed Sul Capixaba Crédito: Contatus Comunicação

O Hospital Unimed é um dos mais completos complexos hospitalares do país, com equipamentos, técnicas e mecanismos de gestão mais modernos aplicados à área da saúde, oferecendo um atendimento diferenciado como os dos hospitais dos grandes centros de saúde do Brasil. Além disso, a Unimed é o único plano de saúde da região Sul com hospital próprio.

A cooperativa também possui as mais importantes certificações e premiações nas áreas de saúde e gestão. Entre elas, o Nível 6 da certificação internacional da Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS); o Nível 3 da Organização Nacional de Acreditação (ONA); o Selo Ouro no Programa de Acreditação de Operadoras (RN 277); e o certificado da GPTW (Great Place to Work), como um ótimo lugar para trabalhar.

Outras premiações são o ranking As 150 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, do Guia Você S/A; o Selo Ouro de Governança e Sustentabilidade, concedido pela Unimed do Brasil, e o certificado Top Performer conquistado pela UTI Geral, uma iniciativa da Epimed Solutions, estando a cooperativa entre as 106 unidades de terapia intensiva com os melhores resultados do país num universo de mais de mil avaliadas.

Novo hospital

O novo hospital está funcionando há seis meses e o que foi colocado em funcionamento é o primeiro de três módulos que serão integrados. Atualmente são 30 leitos disponíveis para atendimento dos clientes Unimed e particulares na região Sul do Espírito Santo, sendo 20 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de centro cirúrgico com salas e unidade de hemodinâmica. A nova unidade possui também Unidade de Terapia Intensiva (UTI - individuais), serviços de oncologia e cardiologia, Unimed Diagnóstico e laboratório.

A Unimed Diagnóstico no novo Hospital Unimed conta com equipamentos que permitem resultados de alta qualidade e mais consistentes. Dentre eles, ressonância magnética de alta qualidade, tomógrafo computadorizado de corpo inteiro, mamógrafo digital com mais conforto e com possibilidade de imagens 3D (tomossíntese) e hemodinâmica com maior clareza e precisão.

Com 12.555 metros quadrados de área construída, o Hospital Unimed conta com quatro entradas de acesso independentes e mais de 400 vagas de estacionamento, tudo para acolher o paciente da melhor forma.

O hospital possui ainda uma Usina de Energia Fotovoltaica. O investimento, de aproximadamente R$ 1,7 milhão, possibilita uma economia de cerca de 40% no desembolso financeiro com o consumo de energia pelo hospital, além de ser uma fonte de energia limpa, que contribui para a preservação do meio ambiente. A geração chega a 72.000 quilowatts hora/mês de energia.

Reconhecimento

Para o diretor-presidente, Leandro Baptista, ser a marca mais lembrada pelos cachoeirenses é sempre motivo de muito orgulho para cada um dos médicos cooperados e colaboradores. A premiação, segundo ele, é motivo também de comemoração, pois ela reforça a posição da Unimed Sul Capixaba como referência e liderança de mercado no segmento de saúde na região.

Neste ano, o Prêmio Gazeta Empresarial foi ainda mais especial, pois a Unimed Sul Capixaba foi a marca mais lembrada em duas categorias: Plano de Saúde e Hospital. Na categoria Plano de Saúde, conquistamos o prêmio pelo 19º ano consecutivo, desde a primeira edição. Já na categoria Hospital, figuramos pela primeira vez como a marca mais lembrada, o que já fica como um marco na nossa história, pontua Leandro Baptista.