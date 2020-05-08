Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ameaça de greve

TRT nega carga horária menor para guardas portuários da Codesa

Impasse entre as partes é causado pela quantidade de horas trabalhadas pelos guardas. Atualmente eles trabalham 144 horas por mês, mas o TCU determinou que sejam, pelo menos, 180 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 18:39

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 18:39

Data: 03/04/2020 - Guarda Portuária faz controle da entrada de tripulantes nos Portos de Vitória e Capuaba, administrados pela Codesa. Foto: Guarda Portuária/Divulgação
Guardas portuários atuam no Porto de Vitória Crédito: Guarda Portuária/Divulgação
O Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT) negou, ao menos por enquanto, a prorrogação do acordo coletivo envolvendo os guardas portuários e a Codesa. Em liminar (decisão provisória), a desembargadora Sônia das Dores Dionísio Mendes indeferiu o pedido da categoria, que pretendia garantir o aumento salarial de quase 7% proposto e manter a escala de trabalho antiga, de 144 horas mensais. A decisão determina que a Codesa se manifeste em cinco dias.
A proposta da Codesa no novo acordo coletivo, além do reajuste, previa uma carga horária de 180 horas mensais que foi determinada do Tribunal de Contas da União (TCU). Conforme a colunista de A Gazeta Beatriz Seixas já noticiou, o tribunal apontou um prejuízo para a companhia de aproximadamente R$ 3 milhões por ano com o atual regime de trabalho dos guardas que, segundo o entendimento da Corte, não se aplica em outros lugares.
Como o novo acordo não foi aceito pela categoria e o anterior já expirou, iniciou-se o processo de dissídio no TRT. O sindicato pediu uma liminar para garantir que o acordo passado continuasse valendo e, assim, fosse mantida a atual jornada mas também garantindo o reajuste proposto.
A desembargadora não viu risco urgente ou irreversível para conceder a liminar favorável e ainda ponderou sobre a atual da economia nacional diante da pandemia da Covid-19, em que muitos trabalhadores de empresas privadas estão perdendo empregos ou tendo direitos reduzidos:
"Não é juridicamente justificável, muito menos justo que o Judiciário relegue um dos valores fundantes da República, como é o caso da solidariedade. Os momentos vivenciados no mundo, e sobretudo no país, exigem cooperação e colaboração de todos, especialmente daqueles cujos direitos não foram afetados pela Lei de Emergência e medidas provisórias [que] retiram direitos de muitos"
Decisão do TRT-ES - ????????
Segundo informou a colunista Beatriz Seixas, a Codesa diz que ofereceu vários benefícios favoráveis aos profissionais no acordo e que só vem buscando cumprir a legislação determinada pelos órgãos de controle, já que os gestores da companhia podem ser punidos se não promoverem a mudança na jornada.

Veja Também

TCU diz que Codesa perde R$ 3 milhões por causa de escala de trabalho

Já o diretor jurídico do Sindguapor, Rodrigo Brandemburg justifica dizendo que o aumento do número de horas trabalhadas sem a mesma compensação salarial representaria uma diminuição do salário dos trabalhadores. A categoria tem ameaçado entrar em greve visando manter a atual jornada, o que pode comprometer a operação do Porto de Vitória.
Procurada pela reportagem, a Codesa informou que não irá se manifestar acerca da decisão judicial, uma vez que não foi intimada, mas que "continua disponível para retomar o caminho do consenso com o sindicato, desde que eventual acordo entre as partes respeite as determinações advindas do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União".

Veja Também

Coronavírus: após interdição, supermercado de Vila Velha reabre

Fábrica americana de chocolates vai instalar centro de distribuição no ES

Produtos e serviços ficam mais baratos na Grande Vitória, aponta IBGE

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi
Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente
Filhos de FHC obtêm na Justiça interdição do ex-presidente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados