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Bairro Taquara

Trabalhador morre atingido por estrutura dentro de empresa na Serra

Uma estrutura de concreto que pesa cerca de duas toneladas, e quase 8 metros de comprimento, sobre o homem na área de operação uma empresa de peças pré-moldadas

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 07:21

Publicado em 

05 jan 2021 às 07:21
Um trabalhador morreu dentro de uma empresa de logística em Taquara, na Serra. Uma estrutura de concreto que pesa de três a quatro toneladas, de 7 metros de comprimento, caiu em cima do homem, que estava trabalhando.
Bombeiros foram ao local socorrer vítima de acidente em empresa de logística Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Trabalhador morre atingido por estrutura dentro de empresa na Serra
Um auxiliar de produção morreu dentro de uma empresa de logística em Taquara II, na Serra. Uma estrutura de concreto, que pesa de duas toneladas, medindo quase 8 metros de comprimento, caiu em cima do homem, que estava trabalhando.
O acidente aconteceu um pouco antes das 6h desta terça-feira (05). A vítima, identificada como Rodrigo Gomes Ramos, 20 anos, chegou a receber atendimento do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. Pelo menos dois carros dos Bombeiros estão no local. A perícia da Polícia Civil também está na empresa.

FATALIDADE

O diretor do Grupo Nascimento, Wilton Alves de Jesus, explicou que o acidente ocorrido foi uma fatalidade e que Rodrigo Gomes Ramos era capacitado para operar peças de concretos, porém, segundo ele, um descuido ao manusear a estrutura pode ter causado o acidente fatal.
Serra
O diretor do Grupo Nascimento, Wilton Alves de Jesus, lamentou a perda do trabalhador atingido por uma peça de concreto Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"Infelizmente tivemos essa fatalidade nesta madrugada com uma vítima. Ainda pela manhã, por volta das 6 horas, conversei com o engenheiro e o técnico em segurança que estava no local e há indícios, mas que ainda não podemos afirmar, de que ele quebrou um protocolo de segurança e infelizmente tivemos essa fatalidade. A empresa é de construção civil e a peça manuseada era parte de um muro de arrimo de cerca de dois metros de altura por 8 de comprimento, com cerca de duas toneladas. Ela é feita em uma forma e ali é jogado o concreto. Pelo que vimos, ele removeu as hastes que seguram a peça e isso não poderia ser feito manualmente porque existe um guindaste, existe um protocolo a ser seguido, tem o treinamento feito com muitas pessoas, mas infelizmente tivemos essa fatalidade", salientou Wilton.
O representante da empresa ainda informou que a fabricante de pré-moldados enviou um carro com representantes até a residência do colaborador que perdeu a vida para avisá-los pessoalmente do acidente. Além disso, garantiu que toda a assistência necessária será dada aos familiares do rapaz de 20 anos.
"Infelizmente o bem maior, que é a vida foi perdido, mas o que podemos fazer agora é dar todo o suporte", complementou Wilton Alves de Jesus.

CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros foi demandado para falar sobre o caso  e disse que foi acionado para atender a ocorrência com vítima, em uma empresa, no bairro Taquara II, na Serra, por volta das 5h40. De acordo com o chamado, funcionários estavam realizando um trabalho no condomínio e a peça de concreto, de aproximadamente 7 metros com o peso entre 3 a 4 toneladas, caiu sobre um deles.
Uma ambulância do Samu foi até o local e constatou a morte. Após autorização da Polícia Civil, a peça de concreto foi levantada para retirada da vítima, que foi desencarcerada.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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