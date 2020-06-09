Plataforma P-58 está localizada no Parque das Baleias, porção capixaba da Bacia de Campos Crédito: Divulgação/Agência Petrobras

Your browser does not support the audio element. Sindicato testa 10 funcionários da P-58 após suspeita de Covid-19

P-58, que opera na porção capixaba da Bacia de Campos, após suspeita de coronavírus. A decisão veio após a O Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro) informou que testou 10 funcionários da plataforma, que opera na porção capixaba da Bacia de Campos, após suspeita de coronavírus. A decisão veio após a Petrobras , que administra a embarcação, não responder ao pedido da entidade de realizar os testes dos trabalhares que ficaram 21 dias em alto mar e chegaram a Vitória nesta terça-feira (9).

Ao desembarcarem no Aeroporto de Vitória, os funcionários fizeram o teste rápido da Covid-19 e foram levados para hotéis para cumprir o isolamento social. O resultado deve sair nesta quarta-feira (10). "O Sindipetro, pensando na saúde dos trabalhadores e das suas famílias, arcou com as despesas dos testes e disponibilizou hospedagem, já que a Petrobras não atendeu aos pedidos do sindicato para tal", afirmou o sindicato em nota.

Na semana passada, dois terceirizados da Petrobras apresentaram sintomas de Covid-19, além de um terceiro que estava no mesmo quarto que eles. Os três já desembarcaram e estão aguardando o resultado do exame, mas há o temor que os demais tenham contraído o vírus no período em que estiveram isolados no navio-plataforma.

Em um vídeo divulgado pelo Sindipetro-ES, Valnisio Hoffmann, coordenador geral da entidade, disse que algumas pessoas que desembarcaram nesta terça tiveram contato com os trabalhadores com suspeita de Covid-19. (Veja o vídeo abaixo)

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"Solicitamos via ofício à Petrobras que também fizesse exame para esses trabalhadores que estão embarcando e tiveram contato [com os suspeitos de terem contraído a Covid-19] ou então que disponibilizassem hotel, para que eles aguardassem o resultado dos colegas que tiveram os sintomas. Infelizmente, a Petrobras não respondeu" Valnisio Hoffmann - Coordenador geral do Sindipetro-ES

"Foram 21 dias desgastantes e infelizmente a Petrobras, mais uma vez, [age com] descaso com os trabalhadores não atende uma solicitação do sindicato que é garantir a segurança dos trabalhadores", apontou Hoffmann.

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Por nota o Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) informou que, após receber a denúncia do Sindipetro sobre irregularidades trabalhistas referentes ao contágio de trabalhadores na P-58, abriu um procedimento investigativo.

"No decorrer da investigação, a empresa estatal de economia mista apresentou documentos alegando que está adotando todas as medidas de prevenção e combate à Covid-19 recomendadas pelo órgão ministerial. Já o Sindipetro enviou uma petição, no dia 6 junho, informando a respeito do que a Petrobras vem adotando para conter o contágio ou descumprindo na plataforma marítima. A investigação continua em andamento", disse ao MPT.

A Petrobras, também por nota, afirmou que monitora todos os casos suspeitos entre seus colaboradores, dentro ou fora das unidades operacionais, desde o primeiro reporte de sintomas. "Profissionais que apresentam qualquer sintoma a bordo são avaliados pela equipe médica dedicada e, configurado como caso suspeito, são desembarcados. Também são desembarcados, testados e monitorados os colaboradores que tiveram contato muito próximo (os chamados contactantes) com casos suspeitos".

A empresa ainda apontou que nos desembarques, o colaborador usa máscara conforme recomendação do Ministério da Saúde e é conduzido por veículos que aguardam próximo a aeronave, evitando o trânsito em áreas comuns do aeroporto. E na sequência o colaborador é encaminhado para isolamento e é monitorado por equipes de saúde.

NOTA DA PETROBRAS NA ÍNTEGRA

"A Petrobras monitora todos os casos suspeitos entre seus colaboradores, dentro ou fora das unidades operacionais, desde o primeiro reporte de sintomas. Profissionais que apresentam qualquer sintoma a bordo são avaliados pela equipe médica dedicada e, configurado como caso suspeito, são desembarcados. Também são desembarcados, testados e monitorados os colaboradores que tiveram contato muito próximo (os chamados contactantes) com casos suspeitos. Nos desembarques, o colaborador usa máscara conforme recomendação do Ministério da Saúde e é conduzido por veículos que aguardam próximo a aeronave, evitando o trânsito em áreas comuns do aeroporto. O colaborador é encaminhado para isolamento e é monitorado por equipes de saúde."

NOTA DO MPT-ES NA ÍNTEGRA

"O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) informa que possui um procedimento investigatório em face da Petrobras, após recebimento de denúncia por parte do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro), sobre irregularidades trabalhistas referentes ao contágio de trabalhadores na Plataforma P-58.