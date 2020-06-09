Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Insegurança

Sindicato testa 10 funcionários da P-58 após suspeita de Covid-19

Três pessoas que estavam com sintomas de coronavírus já haviam desembarcado da unidade.  Sindicato bancou despesas dos exames e disponibilizou hospedagem para garantir o isolamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 18:25

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 18:25

Plataforma P-58 está localizada no Parque das Baleias, porção capixaba da Bacia de Campos
Plataforma P-58 está localizada no Parque das Baleias, porção capixaba da Bacia de Campos Crédito: Divulgação/Agência Petrobras
Sindicato testa 10 funcionários da P-58 após suspeita de Covid-19
O Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro) informou que testou 10 funcionários da plataforma P-58, que opera na porção capixaba da Bacia de Campos, após suspeita de coronavírus. A decisão veio após a Petrobras, que administra a embarcação, não responder ao pedido da entidade de realizar os testes dos trabalhares que ficaram 21 dias em alto mar e chegaram a Vitória nesta terça-feira (9). 
Ao desembarcarem no Aeroporto de Vitória, os funcionários fizeram o teste rápido da Covid-19 e foram levados para hotéis para cumprir o isolamento social. O resultado deve sair nesta quarta-feira (10). "O Sindipetro, pensando na saúde dos trabalhadores e das suas famílias, arcou com as despesas dos testes e disponibilizou hospedagem, já que a Petrobras não atendeu aos pedidos do sindicato para tal", afirmou o sindicato em nota.
Na semana passada, dois terceirizados da Petrobras apresentaram sintomas de Covid-19, além de um terceiro que estava no mesmo quarto que eles. Os três já desembarcaram e estão aguardando o resultado do exame, mas há o temor que os demais tenham contraído o vírus no período em que estiveram isolados no navio-plataforma.
Em um vídeo divulgado pelo Sindipetro-ES, Valnisio Hoffmann, coordenador geral da entidade, disse que algumas pessoas que desembarcaram nesta terça tiveram contato com os trabalhadores com suspeita de Covid-19. (Veja o vídeo abaixo)
"Solicitamos via ofício à Petrobras que também fizesse exame para esses trabalhadores que estão embarcando e tiveram contato [com os suspeitos de terem contraído a Covid-19] ou então que disponibilizassem hotel, para que eles aguardassem o resultado dos colegas que tiveram os sintomas. Infelizmente, a Petrobras não respondeu"
Valnisio Hoffmann - Coordenador geral do Sindipetro-ES
"Foram 21 dias desgastantes e infelizmente a Petrobras, mais uma vez, [age com] descaso com os trabalhadores não atende uma solicitação do sindicato que é garantir a segurança dos trabalhadores", apontou Hoffmann.

Veja Também

Petrobras vai mudar comando de unidade no Espírito Santo

Por nota o Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) informou que, após receber a denúncia do Sindipetro sobre irregularidades trabalhistas referentes ao contágio de trabalhadores na P-58, abriu um procedimento investigativo.
"No decorrer da investigação, a empresa estatal de economia mista apresentou documentos alegando que está adotando todas as medidas de prevenção e combate à Covid-19 recomendadas pelo órgão ministerial. Já o Sindipetro enviou uma petição, no dia 6 junho, informando a respeito do que a Petrobras vem adotando para conter o contágio ou descumprindo na plataforma marítima. A investigação continua em andamento", disse ao MPT.
A Petrobras, também por nota, afirmou que monitora todos os casos suspeitos entre seus colaboradores, dentro ou fora das unidades operacionais, desde o primeiro reporte de sintomas. "Profissionais que apresentam qualquer sintoma a bordo são avaliados pela equipe médica dedicada e, configurado como caso suspeito, são desembarcados. Também são desembarcados, testados e monitorados os colaboradores que tiveram contato muito próximo (os chamados contactantes) com casos suspeitos". 
A empresa ainda apontou que nos desembarques, o colaborador usa máscara conforme recomendação do Ministério da Saúde e é conduzido por veículos que aguardam próximo a aeronave, evitando o trânsito em áreas comuns do aeroporto. E na sequência o colaborador é encaminhado para isolamento e é monitorado por equipes de saúde.

Veja Também

Choque do petróleo provoca perda milionária aos municípios do ES

Venda de blocos de petróleo e gás deve trazer novas oportunidades ao ES

Petrobras coloca à venda blocos de exploração de petróleo no ES

NOTA DA PETROBRAS NA ÍNTEGRA

"A Petrobras monitora todos os casos suspeitos entre seus colaboradores, dentro ou fora das unidades operacionais, desde o primeiro reporte de sintomas. Profissionais que apresentam qualquer sintoma a bordo são avaliados pela equipe médica dedicada e, configurado como caso suspeito, são desembarcados. Também são desembarcados, testados e monitorados os colaboradores que tiveram contato muito próximo (os chamados contactantes) com casos suspeitos. Nos desembarques, o colaborador usa máscara conforme recomendação do Ministério da Saúde e é conduzido por veículos que aguardam próximo a aeronave, evitando o trânsito em áreas comuns do aeroporto. O colaborador é encaminhado para isolamento e é monitorado por equipes de saúde."

NOTA DO MPT-ES NA ÍNTEGRA

"O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) informa que possui um procedimento investigatório em face da Petrobras, após recebimento de denúncia por parte do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro), sobre irregularidades trabalhistas referentes ao contágio de trabalhadores na Plataforma P-58.
No decorrer da investigação, a empresa estatal de economia mista apresentou documentos alegando que está adotando todas as medidas de prevenção e combate à Covid-19 recomendadas pelo órgão ministerial. Já o Sindipetro enviou uma petição, no dia 6 junho, informando a respeito do que a Petrobras vem adotando para conter o contágio ou descumprindo na plataforma marítima. A investigação continua em andamento."

Veja Também

Retorno do trabalho presencial vai exigir mudanças físicas e culturais

Empresas testam empregados em massa para Covid-19, mas tática preocupa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Operação da PF mira comércio ilegal de animais silvestres na Grande Vitória
Imagem de destaque
Crescimento dos pactos antenupciais e seus impactos jurídicos no Direito de Família
Imagem de destaque
Eventual aliança entre Magno e Pazolini impactaria disputa pelo Senado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados