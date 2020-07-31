Shoppings vão reabrir praça de alimentação neste sábado
As praças de alimentação dos shoppings nas cidades de risco moderado, que inclui toda a Grande Vitória, poderão funcionar aos sábados até as 16 horas. A autorização foi publicada em portaria nesta quinta-feira (30) no Diário Oficial do Estado. Em pelo menos seis deles, a abertura já começa neste sábado (1).
Em 20 de junho, os restaurantes e lanchonetes que operam dentro dos shoppings e centros comerciais foram autorizados a abrir apenas de segunda a sexta-feira, entre meio-dia e 18h. Contudo, desde meados de março, início da pandemia de coronavírus no Estado, esses estabelecimentos não funcionavam aos sábados.
Segundo o coordenador estadual da Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce), Raphael Brotto, a retomada é segura pois, até o momento, não houve aglomeração e os comerciantes não estão descuidando da segurança.
"Estão respeitando dois metros de distância entre pessoas na praça de alimentação, está sendo disponibilizado álcool em gel, sem contar o uso de máscaras. Não tivemos problemas com aglomeração, as pessoas estão respeitando", aponta.
A publicação é mais um passo na flexibilização do funcionamento dos shoppings, que começou há dois meses. Para Brotto, o período foi positivo. A categoria agora aguarda que a autorização para funcionar aos sábados seja estendida também às demais lojas, já que é alto o custo para manter a estrutura de um shopping funcionado apenas para os restaurantes e lanchonetes.
Pelo menos um estabelecimento na Grande Vitória optou por não abrir as portas neste sábado (1), mesmo com a autorização.
"Estamos há 60 dias funcionando. Somos fiscalizados duas a três vezes por semana e não tivemos problema. Não houve aumento dos indicadores (de contágio do coronavírus) nesse período. Isso mostrou que são ambientes controlados", diz.
A mudança vem equilibrar as regras de abertura de restaurantes dentro e fora dos shoppings. Aqueles que funcionam nas ruas já estavam autorizados a abrir aos sábados, entre 10h e 16h, há cerca de duas semanas nas cidades de risco moderado.
Já nas cidades de risco alto para Covid-19, os restaurantes de rua e das praças de alimentação seguem proibidos de abrir aos fins de semana.
AS PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO QUE VÃO ABRIR NESTE SÁBADO (1)
- Shopping Vitória
- Shopping Montserrat (Serra)
- Shopping Mestre Álvaro (Serra)
- Shopping Praia da Costa (Vila Velha)
- Shopping Moxuara (Cariacica)
- Shopping Vila Velha
Ainda que esses shoppings abram as portas, é possível que nem todos os restaurantes e lanchonetes funcionem já que, em alguns deles, a abertura é facultativa.
O shopping Boulevard, em Vila Velha, optou por não abrir as portas neste sábado.