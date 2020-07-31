Movimentação após reabertura do Shopping Vitória Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Shoppings vão reabrir praça de alimentação neste sábado

As praças de alimentação dos shoppings nas cidades de risco moderado, que inclui toda a Grande Vitória, poderão funcionar aos sábados até as 16 horas. A autorização foi publicada em portaria nesta quinta-feira (30) no Diário Oficial do Estado. Em pelo menos seis deles, a abertura já começa neste sábado (1).



Em 20 de junho, os restaurantes e lanchonetes que operam dentro dos shoppings e centros comerciais foram autorizados a abrir apenas de segunda a sexta-feira, entre meio-dia e 18h. Contudo, desde meados de março, início da pandemia de coronavírus no Estado, esses estabelecimentos não funcionavam aos sábados.



Segundo o coordenador estadual da Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce), Raphael Brotto, a retomada é segura pois, até o momento, não houve aglomeração e os comerciantes não estão descuidando da segurança.

"Estão respeitando dois metros de distância entre pessoas na praça de alimentação, está sendo disponibilizado álcool em gel, sem contar o uso de máscaras. Não tivemos problemas com aglomeração, as pessoas estão respeitando", aponta.

A publicação é mais um passo na flexibilização do funcionamento dos shoppings, que começou há dois meses. Para Brotto, o período foi positivo. A categoria agora aguarda que a autorização para funcionar aos sábados seja estendida também às demais lojas, já que é alto o custo para manter a estrutura de um shopping funcionado apenas para os restaurantes e lanchonetes.

Pelo menos um estabelecimento na Grande Vitória optou por não abrir as portas neste sábado (1), mesmo com a autorização.



"Estamos há 60 dias funcionando. Somos fiscalizados duas a três vezes por semana e não tivemos problema. Não houve aumento dos indicadores (de contágio do coronavírus) nesse período. Isso mostrou que são ambientes controlados", diz.

A mudança vem equilibrar as regras de abertura de restaurantes dentro e fora dos shoppings. Aqueles que funcionam nas ruas já estavam autorizados a abrir aos sábados, entre 10h e 16h, há cerca de duas semanas nas cidades de risco moderado.

Já nas cidades de risco alto para Covid-19, os restaurantes de rua e das praças de alimentação seguem proibidos de abrir aos fins de semana.

AS PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO QUE VÃO ABRIR NESTE SÁBADO (1)

Shopping Vitória

Shopping Montserrat (Serra)



Shopping Mestre Álvaro (Serra)



Shopping Praia da Costa (Vila Velha)

Shopping Moxuara (Cariacica)

Shopping Vila Velha



Ainda que esses shoppings abram as portas, é possível que nem todos os restaurantes e lanchonetes funcionem já que, em alguns deles, a abertura é facultativa.

