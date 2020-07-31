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Flexibilização

Shoppings vão reabrir praça de alimentação neste sábado

Decreto do governo autorizou abertura de lanchonetes e restaurantes até as 16h. Funcionamento foi confirmado por cinco centros de compras na Grande Vitória

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 18:58
Vitória - Movimentação após reabertura do Shopping Vitória
Movimentação após reabertura do Shopping Vitória Crédito: Fernando Madeira
Shoppings vão reabrir praça de alimentação neste sábado
As praças de alimentação dos shoppings nas cidades de risco moderado, que inclui toda a Grande Vitória, poderão funcionar aos sábados até as 16 horas. A autorização foi publicada em portaria nesta quinta-feira (30) no Diário Oficial do Estado. Em pelo menos seis deles, a abertura já começa neste sábado (1).
Em 20 de junho, os restaurantes e lanchonetes que operam dentro dos shoppings e centros comerciais foram autorizados a abrir apenas de segunda a sexta-feira, entre meio-dia e 18h. Contudo, desde meados de março, início da pandemia de coronavírus no Estado,  esses estabelecimentos não funcionavam aos sábados.
Segundo o coordenador estadual da Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce), Raphael Brotto, a retomada é segura pois, até o momento, não houve aglomeração e os comerciantes não estão descuidando da segurança.

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"Estão respeitando dois metros de distância entre pessoas na praça de alimentação, está sendo disponibilizado álcool em gel, sem contar o uso de máscaras. Não tivemos problemas com aglomeração, as pessoas estão respeitando", aponta.
A publicação é mais um passo na flexibilização do funcionamento dos shoppings, que começou há dois meses. Para Brotto, o período foi positivo. A categoria agora aguarda que a autorização para funcionar aos sábados seja estendida também às demais lojas, já que é alto o custo para manter a estrutura de um shopping funcionado apenas para os restaurantes e lanchonetes. 
Pelo menos um estabelecimento na Grande Vitória optou por não abrir as portas neste sábado (1), mesmo com a autorização.

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"Estamos há 60 dias funcionando. Somos fiscalizados duas a três vezes por semana e não tivemos problema. Não houve aumento dos indicadores (de contágio do coronavírus) nesse período. Isso mostrou que são ambientes controlados", diz.
A mudança vem equilibrar as regras de abertura de restaurantes dentro e fora dos shoppings. Aqueles que funcionam nas ruas já estavam autorizados a abrir aos sábados, entre 10h e 16h, há cerca de duas semanas nas cidades de risco moderado.
Já nas cidades de risco alto para Covid-19, os restaurantes de rua e das praças de alimentação seguem proibidos de abrir aos fins de semana.

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AS PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO QUE VÃO ABRIR NESTE SÁBADO (1)

  • Shopping Vitória
  • Shopping Montserrat (Serra)
  • Shopping Mestre Álvaro (Serra)
  • Shopping Praia da Costa (Vila Velha)
  • Shopping Moxuara (Cariacica)
  • Shopping Vila Velha
Ainda que esses shoppings abram as portas, é possível que nem todos os restaurantes e lanchonetes funcionem já que, em alguns deles, a abertura é facultativa.
O shopping Boulevard, em Vila Velha, optou por não abrir as portas neste sábado. 

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