Saiba o que de mais importante aconteceu no Encontro de Lideranças 2019

Plateia no segundo dia de palestras do Encontro de Lideranças Crédito: Carlos Alberto Silva

As transformações da economia, as reformas Previdenciária e Tributária, e os desafios enfrentados pelo Estado, com destaque para a área de infraestrutura, foram alguns dos pontos abordados por empresários e políticos no 14º Encontro de Lideranças da Rede Gazeta, em Pedra Azul, Domingos Martins.

O evento, realizado na sexta-feira (25) e sábado (26), contou com a presença do governador Renato Casagrande (PSB), de deputados federais e outras lideranças. O diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, deu o pontapé inicial no evento, reforçando a importância do jornalismo para a sociedade e destacando a relevância do encontro para as lideranças capixabas.

"Para nós, que somos um grupo regional de comunicação, os interesses dos cidadãos do Espírito Santo estão em primeiro lugar. É por isso que A Gazeta se reinventou e também é por isso que nós preparamos este Encontro de Lideranças. Acreditamos que a troca de ideias entre o setor produtivo e a classe política, o debate sobre o que se produz no Congresso Nacional e a análise realista do que está diante de nós em termos econômicos são ingredientes que nos ajudam a traçar caminhos", pontuou.

AS TECNOLOGIAS QUE VÃO MUDAR A ECONOMIA

Esse foi o tema abordado pelo professor da Fundação Dom Cabral e PHD em Administração de Negócios, Paulo Vicente dos Santos Alves. O diagnóstico dele é de que o final da década de 2020 ficará marcado por um fenômeno de transição entre os ciclos tecnológicos , fazendo com que as perspectivas para a economia e o desenvolvimento do Brasil e do mundo para os próximos anos estejam ligadas a 12 tecnologias nas quais os Estados Unidos concentram seus investimentos hoje.

Paulo Vicente dos Santos Alves no Encontro de Lideranças Crédito: Carlos Alberto Silva

MAIS VAGAS EM CONCURSOS

Para o colunista Vitor Vogas, o governador Renato Casagrande (PSB) confirmou que vai ampliar o número de vagas a serem preenchidas por meio de concursos públicos, previstos para o ano que vem, para a Polícia Militar e a Polícia Civil do Espírito Santo. "Só preciso agora ter uma reunião com ele [secretário da Segurança, Roberto Sá] para discutirmos quantas pessoas vão se formar no ano que vem e quantas vão se formar no outro ano [2021]. Não dá para fazer todos ao mesmo tempo", disse.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), no Encontro de Lideranças Crédito: Carlos Alberto Silva

ANOS DESAFIADORES NO CAMPO ECONÔMICO

Mesmo com situação fiscal equilibrada e invejável, o Espírito Santo viverá dois anos desafiadores no campo econômico . Após acontecimentos recentes que afetaram em cheio a nossa economia, como o desastre de Brumadinho (MG) e a queda na produção de petróleo, a maior missão do Estado para os próximos anos será diversificar sua produção. A afirmação é do ex-ministro da Fazenda e economista Maílson da Nóbrega, sócio da Tendências Consultoria, durante palestra no sábado (26).

O economista Maílson da Nóbrega no Encontro de Lideranças Crédito: Carlos Alberto Silva

DEFESA PARA QUE A ES GÁS SEJA ESTATAL

O deputado federal Felipe Rigoni (PSB), que defende publicamente privatizações e tem uma visão liberal na economia, elogiou a criação pelo governo do Estado de uma nova estatal, a companhia ES Gás. "Muito importante, pois só quando a gente conseguir ajustar os incentivos para a interiorização do gás, a gente pode privatizar. Por isso, já está prevista na criação dela, a transição para depois ser privatizada. Mas no início, precisa ajustar o mercado, especialmente dar os incentivos corretos para que o gás seja interiorizado, não fique só no litoral capixaba, e garantir investimentos para todas as regiões."

O deputado federal Felipe Rigoni (PSB) no Encontro de Lideranças Crédito: Carlos Alberto Silva

REFORMA DA PREVIDÊNCIA NO ESTADO

O governo do Estado vai enviar a reforma da Previdência à Assembleia Legislativa do Espírito Santo de forma desagregada. Serão dois projetos diferentes. O primeiro será a Proposta de Emenda à Constituição Estadual (PEC) que vai estabelecer a idade mínima para a aposentadoria dos servidores estaduais de todos os Poderes. A segunda peça será um projeto de lei que vai aumentar de 11% para 14% as alíquotas de contribuição do funcionalismo estadual. Segundo o governador Renato Casagrande, as regras de transição serão enviadas também no PL. A ideia é evitar que todos os pontos da Previdência precisem estar na Constituição do Estado.

FIM DE EXPEDIENTE

Felipe Rigoni, Andréia Sadi, Luísa Canziani e Luiz Lima no Encontro de Lideranças Crédito: Carlos Alberto Silva

BANCADA DO FLAMENGO

O prefeito Audifax Barcelos (Serra), que costuma cumprimentar seus interlocutores sempre com um oi, campeão, assistiu ao segundo dia de palestras com uma camisa do Flamengo. O relato foi feito pelo colunista Leonel Ximenes.

Com a camisa rubro-negra, Audifax Barcelos provocou vascaínos, tricolores e botafoguenses Crédito: Leonel Ximenes

MELHORIA NA INFRAESTRUTURA

O Espírito Santo tem uma situação fiscal invejável, que traz confiança, mas ainda tem um grande gargalo que trava investimentos privados: a infraestrutura. Essa é a avaliação de empresários capixabas, que se mostraram otimistas com a recuperação da economia nacional, mas pediram um olhar mais atento do poder público, sobretudo do governo federal, para problemas de infraestrutura locais. Entre os desafios, eles pontuaram a necessidade de melhoria das nossas rodovias, portos mais eficientes e também a ferrovia que ligará Vitória ao Rio. "O Estado tem uma pendência muito grande de infraestrutura. A gente tem um problema de rodovias, com necessidade de investimentos nessa área, projetos na área de ferrovias para saírem do papel. Isso tudo ajuda a ancorar investimentos. O Estado como um todo vai bem, tem uma pontuação muito boa por ter disciplina fiscal, ele precisa de um pouquinho mais de apoio do governo federal para mostrar o que pode fazer, e isso sobretudo na infraestrutura", assinalou Renan Chieppe, presidente do Grupo Águia Branca.