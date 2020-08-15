'Rock da tarde' vai ter protocolos internacionais de saúde para exibição ao vivo

Projeto do palco do Recall 2020, realizado, pela primeira vez, sem público Crédito: Reprodução/Crossmedia

Saudade de um rock no fim de semana, né, minha filha? A necessidade de precaução por causa da Covid-19 tirou de nós, capixabas, as festas e os agitos que, independentemente do ritmo, chamamos de "rock". Mas na tarde deste sábado (15), a partir das 14h40, a TV Gazeta vai levar o legítimo "Rock da Tarde" para dentro da sua casa. E o melhor: você curte daí em segurança e toda a equipe envolvida, também.

O "Rock da Tarde" é um programa especial que vai levar para todos os capixabas a atração musical da cerimônia de premiação do 28º Recall de Marcas Rede Gazeta, com transmissão ao vivo.

Para que isso aconteça, um formato inédito foi desenvolvido, seguindo protocolos internacionais de segurança e a portaria do governo do Espírito Santo que estabelece normas para realização de eventos. Essas regras exigem que todos os músicos fiquem a uma distância mínima de 1,5m uns dos outros e os cantores se mantenham distantes 4m, entre outros itens obrigatórios.

A apresentação será feita pela Orquestra Camerata Sesi, que preparou um setlist especial da Rockestra Live Concert, com repertório nacional e internacional de músicas lendárias do rock'n'roll. Os 15 integrantes ficarão posicionados dentro de boxes individuais em três pisos diferentes, montadas no palco do Teatro do Sesi, em Vitória.

"Buscamos as referências mais rígidas em termos de higienização do espaço, limpeza de cenário, instrumentos e equipamentos de proteção para todas as pessoas envolvidas nesse projeto. Apenas para citar uma das medidas, estamos utilizando refrigeração com filtro HEPA, com tomada de ar externa e desinfecção eletrostática em todo o teatro. Vamos oferecer aos capixabas um espetáculo para ser curtido em segurança em todos os sentidos", pontua o diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes.

#RecallEmCasa

O "Rock da Tarde" será apresentado pelos jornalistas Cesinha Fernandes e Luanna Esteves. A dupla também ficará à frente da premiação do Recall de Marcas, que será transmitido ao vivo, a partir das 13h deste sábado (15), pelo site www.agazeta.com.br/recall

A premiação celebra as marcas mais lembradas pelos capixabas e acontece, pela primeira vez, sem público: todos os premiados receberam kits especiais, incluindo os troféus, para celebrarem em casa, conectados com a transmissão do prêmio.

"Passamos os últimos meses desenvolvendo um modelo híbrido de evento, pois ele tem uma parte transmitida no site A Gazeta, passa para a TV Gazeta com a apresentação musical e segue ao vivo, entretendo os internautas no Gshow", acrescenta Moraes.

Planejamento: músicos deverão manter distanciamento Crédito: Reprodução/Crossmedia

Quem assina a concepção visual e a produção do evento são as empresas Crossmedia e Victory Academy, da jornalista Aurelice Aguiar. Ela ressalta que os protocolos de segurança adotados obedecem a padrões internacionais e que passam não somente pela garantia de distanciamento entre as equipes, mas também preparação do espaço para que ações de higienização possam ser tomadas.