Centro de Colatina, no Noroeste do Estado Crédito: João Henrique Castro | A Gazeta

Maior cidade do Noroeste do Espírito Santo, Colatina voltou nesta segunda-feira (9) ao risco moderado de transmissão para o novo coronavírus . A medida foi anunciada no último sábado (7 ). Com isso, a cidade precisa seguir medidas mais restritivas no controle da pandemia. Uma delas é sobre o funcionamento do comércio, que passa a operar em horário reduzido. De acordo com a prefeitura, o novo horário de funcionamento passa a ser:

De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h

No sábado, as atividades serão das 9h às 15h

Your browser does not support the audio element. Em risco moderado, comércio de Colatina volta a funcionar com restrições-

O novo esquema de funcionamento foi confirmado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Colatina. As duas entidades fizeram uma reunião durante a manhã para definir a situação.

Ainda de acordo com a Prefeitura de Colatina , o comércio considerado essencial continua funcionando normalmente. As academias poderão funcionar sem agendamento prévio.

Em nota, a administração municipal pediu para que as medidas sejam respeitadas. A Prefeitura de Colatina solicita a todos que sigam as regras sanitárias exigidas para que o município possa retornar o mais breve ao risco baixo. Se todos colaborarem não será necessário medidas mais rigorosas, afirmou.

Ainda segundo a prefeitura, com a classificação do Estado, fica sem efeito o decreto municipal que liberava as atividades econômicas na cidade . Colatina está em risco moderado, portanto, está em vigor o decreto do Governo do Estado, destacou.

Mapa de Risco - 09/11/2020 Crédito: governo estadual

A cidade estava no risco baixo desde o dia 21 de setembro, sem restrições para o funcionamento do comércio, bares e restaurantes.

ALTA DE TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS

A situação da pandemia do novo coronavírus em Colatina preocupa a secretária municipal de saúde, Kamila Sales Roldi. Ela destacou que a população não está colaborando para evitar a disseminação da doença.

"Quando passamos pelas ruas de Colatina, vemos a população com a máscara na mão, no queixo, pendurada em uma orelha e utilizada de forma errada. Parece que acreditam que a pandemia acabou" Kamila Sales Roldi - Secretária de Saúde de Colatina

De acordo com ela, a situação está fazendo a ocupação de leitos subir em Colatina. A pandemia não acabou por que nós estamos cansados, por que estamos enjoado de utilizar a máscara, por que estamos esquecendo de lavar as mãos. As UTIs estão lotadas, as enfermarias também. A pandemia não acabou por que as eleições vão acontecer no próximo dia 15. Os cuidados precisam ser mantidos.

O Painel Covid-19 mostra que houve redução no número de leitos de UTI no município. No Hospital Estadual Sílvio Avidos, referência para tratamentos de pacientes com a doença na região, os 12 leitos de UTI estão completamente lotados. Já na enfermaria, das 20 vagas, nove estão ocupadas.

Hospital Estadual Sílvio Avidos é referência para tratamento de pacientes com coronavírus no Noroeste do Estado Crédito: Brunela Alves / A Gazeta

No Hospital e Maternidade São José, unidade filantrópica, a ocupação dos leitos de UTI também está alta, das 13 vagas, nove estão ocupadas.

CORONAVÍRUS EM COLATINA