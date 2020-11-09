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Pandemia no ES

Risco moderado: comércio de Colatina volta a funcionar com restrições

A cidade saiu do risco baixo e precisa seguir medidas mais restritivas no controle da pandemia do novo coronavírus; uma delas é sobre o funcionamento do comércio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 19:49

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 19:49

Centro de Colatina, no Noroeste do Estado
Centro de Colatina, no Noroeste do Estado Crédito: João Henrique Castro | A Gazeta
Maior cidade do Noroeste do Espírito Santo, Colatina voltou nesta segunda-feira (9) ao risco moderado de transmissão para o novo coronavírus. A medida foi anunciada no último sábado (7). Com isso, a cidade precisa seguir medidas mais restritivas no controle da pandemia. Uma delas é sobre o funcionamento do comércio, que passa a operar em horário reduzido. De acordo com a prefeitura, o novo horário de funcionamento passa a ser:
  • De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h 
  • No sábado, as atividades serão das 9h às 15h 
Em risco moderado, comércio de Colatina volta a funcionar com restrições-
O novo esquema de funcionamento foi confirmado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Colatina. As duas entidades fizeram uma reunião durante a manhã para definir a situação.

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Ainda de acordo com a Prefeitura de Colatina, o comércio considerado essencial continua funcionando normalmente. As academias poderão funcionar sem agendamento prévio.
Em nota, a administração municipal pediu para que as medidas sejam respeitadas. A Prefeitura de Colatina solicita a todos que sigam as regras sanitárias exigidas para que o município possa retornar o mais breve ao risco baixo. Se todos colaborarem não será necessário medidas mais rigorosas, afirmou.
Ainda segundo a prefeitura, com a classificação do Estado, fica sem efeito o decreto municipal que liberava as atividades econômicas na cidade. Colatina está em risco moderado, portanto, está em vigor o decreto do Governo do Estado, destacou.
Mapa de Risco - 09/11/2020
Mapa de Risco - 09/11/2020 Crédito: governo estadual
A cidade estava no risco baixo desde o dia 21 de setembro, sem restrições para o funcionamento do comércio, bares e restaurantes.

ALTA DE TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS

A situação da pandemia do novo coronavírus em Colatina preocupa a secretária municipal de saúde, Kamila Sales Roldi. Ela destacou que a população não está colaborando para evitar a disseminação da doença.
"Quando passamos pelas ruas de Colatina, vemos a população com a máscara na mão, no queixo, pendurada em uma orelha e utilizada de forma errada. Parece que acreditam que a pandemia acabou"
Kamila Sales Roldi - Secretária de Saúde de Colatina 
De acordo com ela, a situação está fazendo a ocupação de leitos subir em Colatina. A pandemia não acabou por que nós estamos cansados, por que estamos enjoado de utilizar a máscara, por que estamos esquecendo de lavar as mãos. As UTIs estão lotadas, as enfermarias também. A pandemia não acabou por que as eleições vão acontecer no próximo dia 15. Os cuidados precisam ser mantidos.
O Painel Covid-19 mostra que houve redução no número de leitos de UTI no município. No Hospital Estadual Sílvio Avidos, referência para tratamentos de pacientes com a doença na região, os 12 leitos de UTI estão completamente lotados. Já na enfermaria, das 20 vagas, nove estão ocupadas.
Hospital Estadual Sílvio Avidos é referência para tratamento de pacientes com coronavírus no Noroeste do Estado
Hospital Estadual Sílvio Avidos é referência para tratamento de pacientes com coronavírus no Noroeste do Estado Crédito: Brunela Alves / A Gazeta
No Hospital e Maternidade São José, unidade filantrópica, a ocupação dos leitos de UTI também está alta, das 13 vagas, nove estão ocupadas.

CORONAVÍRUS EM COLATINA

De acordo com os dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Colatina contabilizava 7371 casos do novo coronavírus. Desses, 6524 pacientes foram considerados curados e outros 140 morreram em função da doença. A taxa de letalidade do vírus é de 1,9%. Nesta segunda-feira (9), foram 97 novos casos registrados no município.

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