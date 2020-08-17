Resultados sempre certeiros

A matemática é sempre certa, não é verdade?! Dois mais dois são quatro e não tem conversa. E foi assim, acostumado a sempre trabalhar com precisão, que o Instituto Futura chegou a 27 anos de estrada conquistando clientes capixabas e também de outros estados. E mesmo em meio a um cenário de dúvidas e incertezas a Futura segue firme no seu propósito de realizar pesquisas e trazer sempre resultados certeiros.

Parceiro do Prêmio Gazeta Empresarial desde a primeira edição em 2001, este ano a pesquisa saiu das ruas e foi feita de forma diferente. Em meio a pandemia do novo coronavírus, foi preciso se adaptar ao novo normal na realização da pesquisa recall que mede a lembrança do consumidor, como explica o presidente da Futura Inteligência, José Luiz Orrico.

Crédito: José Luiz Orrico, presidente da Futura Inteligência.

Em observância às recomendações da OMS, todas as atividades da Futura, inclusive a coleta de dados, foram adaptadas para este período de pandemia. A técnica de abordagem (dos entrevistados) por telefone, que já é uma técnica utilizada nos projetos, foi adotada neste trabalho seguindo os critérios metodológicos que este tipo de abordagem exige, explica.

Critérios que conferem a Futura resultados sempre muito assertivos. Com uma pergunta simples e direta, os entrevistadores conseguem revelar as marcas mais lembradas pelo consumidor. Este ano foram 100 segmentos pesquisados e a amostra passou de 800 para 1200 pessoas entrevistadas.

Toda pesquisa quantitativa pressupõe um plano amostral que consiste basicamente na distribuição regional da população, considerando as características demográficas, como sexo, idade, renda e bairro de moradia. Ao definir a amostra, determinamos o número de entrevistas que deve ser feito por região, com uma distribuição dos bairros nestas regiões. É isso que garante a confiabilidade do resultado obtido, explica Orrico.

E é a confiança que faz toda a diferença quando falamos de uma pesquisa recall. Para isso um grande investimento é feito. Na realização da pesquisa do Prêmio Gazeta deste ano foram contratados mais de 30 profissionais das áreas de estatística, psicologia, sociologia, publicidade e marketing. Gente que ficou exclusivamente por conta desse projeto, segundo o presidente da Futura.

Para entregarmos um resultado, antes ele passa por rígidos controles de qualidade, que tem como principal objetivo garantir a veracidade daquela informação. Um exemplo, nós refazemos um percentual das entrevistas de cada entrevistador, e caso tenha inconsistência, anulamos as entrevistas e refazemos.

Trabalhar com precisão é a marca da Futura. E em tempos tão incertos, a pesquisa pode ser uma grande aliada do mercado neste novo normal.