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Pesquisa

Resultados sempre certeiros

Em meio a pandemia da Covid 19, Futura Inteligência sela seu compromisso em entregar o melhor com segurança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 17:09

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 17:09

A matemática é sempre certa, não é verdade?! Dois mais dois são quatro e não tem conversa. E foi assim, acostumado a sempre trabalhar com precisão, que o Instituto Futura chegou a 27 anos de estrada conquistando clientes capixabas e também de outros estados. E mesmo em meio a um cenário de dúvidas e incertezas a Futura segue firme no seu propósito de realizar pesquisas e trazer sempre resultados certeiros.
Parceiro do Prêmio Gazeta Empresarial desde a primeira edição em 2001, este ano a pesquisa saiu das ruas e foi feita de forma diferente. Em meio a pandemia do novo coronavírus, foi preciso se adaptar ao novo normal na realização da pesquisa recall que mede a lembrança do consumidor, como explica o presidente da Futura Inteligência, José Luiz Orrico.
Crédito: José Luiz Orrico, presidente da Futura Inteligência.
Em observância às recomendações da OMS, todas as atividades da Futura, inclusive a coleta de dados, foram adaptadas para este período de pandemia. A técnica de abordagem (dos entrevistados) por telefone, que já é uma técnica utilizada nos projetos, foi adotada neste trabalho seguindo os critérios metodológicos que este tipo de abordagem exige, explica.
Critérios que conferem a Futura resultados sempre muito assertivos. Com uma pergunta simples e direta, os entrevistadores conseguem revelar as marcas mais lembradas pelo consumidor. Este ano foram 100 segmentos pesquisados e a amostra passou de 800 para 1200 pessoas entrevistadas.
Toda pesquisa quantitativa pressupõe um plano amostral que consiste basicamente na distribuição regional da população, considerando as características demográficas, como sexo, idade, renda e bairro de moradia. Ao definir a amostra, determinamos o número de entrevistas que deve ser feito por região, com uma distribuição dos bairros nestas regiões. É isso que garante a confiabilidade do resultado obtido, explica Orrico.
E é a confiança que faz toda a diferença quando falamos de uma pesquisa recall. Para isso um grande investimento é feito. Na realização da pesquisa do Prêmio Gazeta deste ano foram contratados mais de 30 profissionais das áreas de estatística, psicologia, sociologia, publicidade e marketing. Gente que ficou exclusivamente por conta desse projeto, segundo o presidente da Futura.
Para entregarmos um resultado, antes ele passa por rígidos controles de qualidade, que tem como principal objetivo garantir a veracidade daquela informação. Um exemplo, nós refazemos um percentual das entrevistas de cada entrevistador, e caso tenha inconsistência, anulamos as entrevistas e refazemos.
Trabalhar com precisão é a marca da Futura. E em tempos tão incertos, a pesquisa pode ser uma grande aliada do mercado neste novo normal.
 Cada um de nós em algum momento, nesta pandemia, fez a pergunta: e como vai ser o futuro? Não sabemos. Por isso precisamos planejar, precisamos nos munir de dados e nos preparar para o futuro. Com a pesquisa podemos projetar cenários, e traçar planos para as possibilidades que se apresentam a partir de estudos preditivos e análises mercadológicas. Com nossa equipe, interdisciplinar, oferecemos ao mercado esses estudos que apoiam os planos e decisões das empresas. Eu acredito que, tanto quanto antes, a informação é aliada das empresas, finaliza o presidente da Futura Inteligência, José Luiz Orrico.

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