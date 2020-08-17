Resultados sempre certeiros

A matemática é sempre certa, não é verdade?! Dois mais dois são quatro e não tem conversa. E foi assim, acostumado a sempre trabalhar com precisão, que o Instituto Futura chegou a 27 anos de estrada conquistando clientes capixabas e também de outros estados. E mesmo em meio a um cenário de dúvidas e incertezas a Futura segue firme no seu propósito de realizar pesquisas e trazer sempre resultados certeiros.
Parceiro do Prêmio Gazeta Empresarial desde a primeira edição em 2001, este ano a pesquisa saiu das ruas e foi feita de forma diferente. Em meio a pandemia do novo coronavírus, foi preciso se adaptar ao novo normal na realização da pesquisa recall que mede a lembrança do consumidor, como explica o presidente da Futura Inteligência, José Luiz Orrico.
Em observância às recomendações da OMS, todas as atividades da Futura, inclusive a coleta de dados, foram adaptadas para este período de pandemia. A técnica de abordagem (dos entrevistados) por telefone, que já é uma técnica utilizada nos projetos, foi adotada neste trabalho seguindo os critérios metodológicos que este tipo de abordagem exige, explica.
Critérios que conferem a Futura resultados sempre muito assertivos. Com uma pergunta simples e direta, os entrevistadores conseguem revelar as marcas mais lembradas pelo consumidor. Este ano foram 100 segmentos pesquisados e a amostra passou de 800 para 1200 pessoas entrevistadas.
Toda pesquisa quantitativa pressupõe um plano amostral que consiste basicamente na distribuição regional da população, considerando as características demográficas, como sexo, idade, renda e bairro de moradia. Ao definir a amostra, determinamos o número de entrevistas que deve ser feito por região, com uma distribuição dos bairros nestas regiões. É isso que garante a confiabilidade do resultado obtido, explica Orrico.
E é a confiança que faz toda a diferença quando falamos de uma pesquisa recall. Para isso um grande investimento é feito. Na realização da pesquisa do Prêmio Gazeta deste ano foram contratados mais de 30 profissionais das áreas de estatística, psicologia, sociologia, publicidade e marketing. Gente que ficou exclusivamente por conta desse projeto, segundo o presidente da Futura.
Para entregarmos um resultado, antes ele passa por rígidos controles de qualidade, que tem como principal objetivo garantir a veracidade daquela informação. Um exemplo, nós refazemos um percentual das entrevistas de cada entrevistador, e caso tenha inconsistência, anulamos as entrevistas e refazemos.
Trabalhar com precisão é a marca da Futura. E em tempos tão incertos, a pesquisa pode ser uma grande aliada do mercado neste novo normal.
Cada um de nós em algum momento, nesta pandemia, fez a pergunta: e como vai ser o futuro? Não sabemos. Por isso precisamos planejar, precisamos nos munir de dados e nos preparar para o futuro. Com a pesquisa podemos projetar cenários, e traçar planos para as possibilidades que se apresentam a partir de estudos preditivos e análises mercadológicas. Com nossa equipe, interdisciplinar, oferecemos ao mercado esses estudos que apoiam os planos e decisões das empresas. Eu acredito que, tanto quanto antes, a informação é aliada das empresas, finaliza o presidente da Futura Inteligência, José Luiz Orrico.