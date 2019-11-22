Reforma da Previdência do ES avança na Assembleia e deve ir à votação

Projetos avançam na Assembleia Legislativa do Estado Crédito: Tati Beling/Ales

As sessões têm que ser ordinárias, e não extras, ou não valem para a contagem do prazo. A partir daí é necessária a apresentação de um relatório pela constitucionalidade ou não das propostas. É nesta fase que a PEC se encontrava nesta quinta-feira (21).

Após a apresentação do relatório, se for pela constitucionalidade e aprovado, pode haver a votação em 1º turno em plenário.

Depois da votação em 1º turno, é preciso aguardar um intervalo de duas sessões, também ordinárias. E então vem a votação em 2º turno. PECs não precisam de sanção do governador do Estado. Passam a valer, como emendas que alteram o texto da Constituição Estadual, após promulgação por parte do presidente da Assembleia.

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URGÊNCIA

Já o Projeto de Lei prevê aumento da contribuição previdenciária dos servidores estaduais, dos atuais 11% para 14% . Neste caso, o líder do governo na Assembleia, Enivaldo dos Anjos, apresentou pedido de urgência, que já foi aprovado. Com isso, ele não precisa mais passar pelas três sessões de discussão.