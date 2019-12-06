Marcas de Valor premia as empresas mais admiradas pelos capixabas

Marcas de Valor premia as empresas mais relevantes para os capixabas Crédito: Rodrigo Gavini

Veja a lista de vencedores no fim desta matéria. O Marcas de Valor chegou em sua décima edição neste ano e, mais uma vez, premiou as empresas mais admiradas pelo público capixaba. Ao todo, 44 troféus foram entregues aos grandes premiados da noite. A cerimônia acontece no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória , nesta quinta-feira (5).

A pesquisa que identificou as marcas de valor no Espírito Santo foi realizada em 24 segmentos diferentes como alimentos e bebidas, café, leite e derivados, carnes e embutidos, planos de saúde, concessão de serviços públicos, entre outros. Conduzido pelo Instituto Futura, o levantamento entrevistou 1.600 moradores da Grande Vitória, no período de 10 a 20 de setembro deste ano.

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Os dados dessa pesquisa são fundamentais porque mostram como os atributos das marcas são observados pelos capixabas. Esse material é uma importante ferramenta para o desenvolvimento dos serviços e produtos oferecidos pelas empresas. Além, é claro, de reconhecer o brilhante trabalho que as marcas premiadas desempenham com tanta dedicação. Neste ano, que chegamos na décima edição, temos certeza que promover o Marcas de Valor é uma forma de contribuir para o crescimento dos negócios do nosso Estado, observou o diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes.

Além dos segmentos mencionados anteriormente, a pesquisa ainda reconhece a empresa que é A Cara do Capixaba. Para agitar a cerimônia com todos os vencedores nesta quinta-feira (5), a apresentação musical ficou por conta da Alegretto Produções Musicais.

Rede Gazeta promove a 10ª edição do Marcas de Valor

CADERNO ESPECIAL

Para ficar por dentro de como ser uma marca de valor, um caderno especial será encartado na edição impressa do jornal A Gazeta do dia 21 de dezembro. A publicação vai contar com reportagens sobre as empresas premiadas, além de matérias especiais sobre economia. O material será entregue a todos os assinantes.