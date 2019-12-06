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Marcas de Valor premia as empresas mais admiradas pelos capixabas

Premiação da Rede Gazeta entrou 44 troféus às companhias locais que, segundo pesquisa, são consideradas as mais importantes para o consumidor local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 22:31

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 22:31

Marcas de Valor premia as empresas mais relevantes para os capixabas Crédito: Rodrigo Gavini
O Marcas de Valor chegou em sua décima edição neste ano e, mais uma vez, premiou as empresas mais admiradas pelo público capixaba. Ao todo, 44 troféus foram entregues aos grandes premiados da noite. A cerimônia acontece no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória, nesta quinta-feira (5). Veja a lista de vencedores no fim desta matéria.
A pesquisa que identificou as marcas de valor no Espírito Santo foi realizada em 24 segmentos diferentes como alimentos e bebidas, café, leite e derivados, carnes e embutidos, planos de saúde, concessão de serviços públicos, entre outros. Conduzido pelo Instituto Futura, o levantamento entrevistou 1.600 moradores da Grande Vitória, no período de 10 a 20 de setembro deste ano.

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Os dados dessa pesquisa são fundamentais porque mostram como os atributos das marcas são observados pelos capixabas. Esse material é uma importante ferramenta para o desenvolvimento dos serviços e produtos oferecidos pelas empresas. Além, é claro, de reconhecer o brilhante trabalho que as marcas premiadas desempenham com tanta dedicação. Neste ano, que chegamos na décima edição, temos certeza que promover o Marcas de Valor é uma forma de contribuir para o crescimento dos negócios do nosso Estado, observou o diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes.

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Além dos segmentos mencionados anteriormente, a pesquisa ainda reconhece a empresa que é A Cara do Capixaba. Para agitar a cerimônia com todos os vencedores nesta quinta-feira (5), a apresentação musical ficou por conta da Alegretto Produções Musicais. 

Rede Gazeta promove a 10ª edição do Marcas de Valor

CADERNO ESPECIAL

Para ficar por dentro de como ser uma marca de valor, um caderno especial será encartado na edição impressa do jornal A Gazeta do dia 21 de dezembro. A publicação vai contar com reportagens sobre as empresas premiadas, além de matérias especiais sobre economia. O material será entregue a todos os assinantes.
  • CONHEÇA AS EMPRESAS PREMIADAS:
  • A Cara do Capixaba: Garoto

    PRODUTOS
  • Alimentos: Arroz Sepé
  • Bebidas: Três Corações
  • Carnes e embutidos: Cofril
  • Leites e derivados: Selita e Veneza

    SERVIÇOS
  • Aplicativos de transporte: V1
  • Bancos: Caixa e Sicoob
  • Concessão de Serviços Públicos: EDP
  • Escola profissionalizante: Senac e Senai
  • Escolas: Darwin, Primeiro Mundo e Salesiano
  • Farmácia: Rede Farmes e Santa Lúcia
  • Financeira: Agoracred
  • Hospital: Hospital Meridional, Hospital Santa Rita, Hospital Unimed e Vitória Apart Hospital
  • Loja de Calçados: Itapuã
  • Material de Construção: Dalla Bernardina, Rede Construir e Rede Constrular
  • Móveis: Danúbio, Móveis Conquista e Móveis Rimo
  • Eletroeletrônicos: Móveis Simonetti e Sipolatti
  • Ótica: Paris
  • Plano de Saúde: MedSênior e Unimed
  • Shopping: Shopping Vila Velha e Shopping Vitória
  • Supermercado: Perim
  • Telefonia: Claro

    INDÚSTRIA
  • Construção: Grand, Lorenge e Morar
  • Grande Empresa: Suzano
    GRUPOS
  • Entidades: Sebrae
  • Grupos Empresariais: Grupo Águia Branca

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