Receita só libera consulta de novo lote do IR no dia 30

A Receita Federal só vai vai liberar no dia 30 a consulta para mais um lote de restituição do Imposto de Renda. Este será o segundo lote de restituição a ser paga, mas a data em que os contribuintes vão receber ainda não está definida. Segundo calendário no site do Fisco, os pagamentos ocorreriam já no dia 30.
Deverá receber neste segundo lote os contribuintes que enviaram a declaração até o dia 4 de março. A Receita, porém, não informou qual o número de pessoas que deve receber a restituição neste lote, nem quanto será pago nesta fase da restituição.
Os contribuintes poderão conferir se estão na lista de restituição acessando o site da Receita Federal. Para consultar as informações basta ter em mãos o número do CPF e a data de aniversário do contribuinte.
PRAZO PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO VAI ATÉ 30 DE JUNHO
De acordo com a Receita Federal, 380.609 contribuintes do Espírito Santo já enviaram os documentos referentes ao Imposto de Renda. A Receita espera receber neste ano de 580 mil declarações de contribuintes capixabas. O prazo para o envio dos documentos vai até o dia 30 de junho.
A Receita Federal ressalta que o prazo de entrega da declaração foi prorrogado até 30 de junho e alerta que os contribuintes não devem deixar a entrega para a última hora. Se perderem o prazo, estarão sujeitos ao pagamento de uma multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.