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Banda larga

Provedores locais poderão oferecer internet ultrarrápida no ES

Gigante da telefonia vai ampliar investimento em fibra ótica no Estado e oferecer conexão banda larga de mais qualidade por meio de empresas capixabas, que poderão se tornar franquias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 13:20

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 13:20

Computador: internet com fibra ótica será levada a cidades que tenham de 20 mil a 50 mil habitantes Crédito: Pintrest
Os pequenos provedores de internet do Espírito Santo poderão utilizar a rede de fibra ótica da operadora Vivo para para oferecer o serviço de banda larga com maior qualidade e velocidade. A multinacional Telefônica - dona da Vivo - está lançando um modelo de franquia para aumentar o número de usuários da internet oferecida por meio de fibra ótica - que tem mais velocidade e estabilidade do que outros modelos via cabo ou satélite.
O projeto se chama "Terra, conectado por Vivo Fibra" e começa a operar no dia 20 de novembro. De acordo com o gerente sênior de Franquias da Vivo, Fernando Duschitz, já existem negociações em andamento com possíveis parceiros que vão oferecer o serviço no Espírito Santo.

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Ainda não podemos abrir quais são os locais que estão em negociação, mas o Espírito Santo é um Estado que tem total atenção da Vivo. De 15 a 20% dos municípios capixabas podem ser atendidos por meio desse modelo, comenta.
O foco do projeto são cidades ou bairros afastados dos grandes centros que tenham de 20 mil a 50 mil habitantes. Apesar de não ter números fechados sobre o Espírito Santo, a Vivo informou que em três anos pretende aumentar em 1 milhão número de domicílios atendidos com internet fibra em todo o Brasil.
Atualmente, a Vivo oferece o serviço de banda larga nos municípios de Vitória, Vila Velha, Guarapari, Colatina, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. Nessas cidades, cerca de 80% da população tem acesso ao serviço.

COMO FUNCIONA

Os provedores locais de internet que se interessarem pelo programa devem acessar o site www.terrafibra.com.br/seja-um-franqueado. O investidor deve apresentar simulações financeiras e testes de aptidão, além de fazer um investimento mínimo de R$ 2,5 milhões. Se o investidor procurar um outro fornecedor de internet com a mesma velocidade e qualidade ficaria ainda mais caro, diz Duschitz.
Segundo o gerente sênior de Franquias da Vivo, após se tornar um franqueado, o investidor vai passar por treinamentos técnicos e gerenciais, terá acesso aos fornecedores com preços diferenciados, call center central único, entre outras facilidades.

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Em contrapartida, o empreendedor ficará responsável pela gestão da operação - incluindo vendas, atendimento e instalação -, bem como pelo desenvolvimento da infraestrutura.
Nós já estamos trabalhando no desenvolvimento deste modelo há dois anos. Para o empreendedores, das primeiras negociações até a implantação do sistema deve demorar em torno de seis meses, acrescentou Duschitz.

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