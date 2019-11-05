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Inadimplência

Protesto de dívida em cartório será gratuito a partir desta quarta

Nova regra estabelece que o devedor deverá arcar com os custos, como taxas e emolumentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 18:51

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 18:51

Cartório Crédito: Shutterstock
O protesto de dívida em cartórios no Espírito Santo passa a ser gratuito a partir desta quarta-feira. A nova norma é nacional, mas foi regulamentada por uma lei estatual que estabelece o pagamento para os devedores.
Assim, caberá aos inadimplentes a responsabilidade de arcar com as despesas como taxas e emolumentos devidos aos órgãos públicos. Segundo a norma, os títulos de dívidas não devem ultrapassar o prazo de um ano no momento de apresentação para o protesto.

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Podem ser levados a protesto gratuitamente as duplicatas escriturais (eletrônicas) e demais títulos e outros documentos de dívidas.
Nada mais justo que o valor de emolumentos cobrados em cartório seja pago por quem deu causa, ou seja, o devedor. Além disso, a facilitação dos meios de cobrança certamente terá como resultado a redução da inadimplência, explica Márcio Valory, presidente do Sindicato dos Notarios e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES).

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