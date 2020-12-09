Projeto que atrela ICMS à nota na Educação tem votação adiada no ES

Adiada votação de projeto que atrela repasse de ICMS ao desempenho na educação Crédito: Pixabay

A votação havia sido incluída na pauta da sessão desta quarta-feira (9), mas foi adiada a pedido do relator, deputado Vandinho Leite (PSDB) , que disse reconhecer a importância da proposta, mas que precisava de mais tempo para analisá-la.

Conforme declarou Casagrande ao apresentar o projeto, a proposta é que o Índice de Participação dos Municípios (IPM) leve em consideração o desempenho municipal no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Ou seja, o município receberá mais ou menos recursos, a depender de seus resultados.

Hoje, de todo o ICMS recolhido pelo Estado, 25% são distribuídos aos municípios com base no IPM. O índice atual considera o Valor Adicionado Fiscal (VAF) que as empresas geraram em cada localidade, ou seja, tem relação com a atividade econômica do município.

Também é levada em conta a quantidade de propriedades rurais em cada cidade; a comercialização de produtos agrícolas realizados por produtores rurais dos municípios e a área geográfica da cidade, entre outros pontos, informou o governo estadual em nota.

Com a mudança, 75% do valor a ser repassado aos municípios será com base na proporção do VAF nas operações e prestações relativas ao ICMS, 12,5% com base no Índice de Qualidade Educacional (IQE), 3% no Índice de Qualidade na prestação de serviços de Saúde (IQS), 3,5%no Índice de Quantidade de Propriedades Rurais (IQPR), e 6% com base no índice de participação de cada Município na comercialização de produtos agrícolas, agropecuários e hortigranjeiros  ICR.

Ainda segundo a nota, serão criados coeficientes para avaliar a qualidade educacional de alunos a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Da mesma forma, haverá coeficientes para medir a qualidade da saúde nos municípios, da quantidade de propriedades rurais e de comercialização rural.

Caso o projeto seja aprovado, as mudanças entrarão em vigor para o cálculo do IPM de 2022, já que o índice de 2021 já foi definido.

Apesar de ter sido apresentada somente agora, a proposta já estava planejada pelo Executivo Estadual há, pelo menos, um ano. Em dezembro passado, Casagrande afirmou em primeira mão para os colunistas de A Gazeta durante o podcast “Papo de Colunista” que pretendia enviar o texto à Assembleia, mas ainda era necessário estabelecer um diálogo com os parlamentares.