Produção nas indústrias do ES cresce 2,5% em janeiro

Metalurgia: setor foi um dos que ajudou no crescimento da produção industrial em janeiro Crédito: Skeeze | Pixabay

Em janeiro de 2020, a produção industrial capixaba cresceu 2,5%, em relação o mês anterior. A indústria do Espírito Santo foi a sexta que mais cresceu no país neste mês, ficando acima da média nacional de 0,9%. A produção nas fábricas cresceu em 13 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE

De acordo com a Pesquisa Industrial Mensal da Produção Física (PIM-PF), divulgada nesta quinta-feira (12), os setores de metalurgia e transformação foram os que apresentaram melhor desempenho no Estado.

Os maiores avanços em todo o país foram na Bahia (10,3%) e em Pernambuco (8,7%). Por outro lado, o Pará teve o recuo mais acentuado em janeiro (-4,2%). Mato Grosso teve sua segunda taxa negativa consecutiva (-2,3%).

QUEDA EM RELAÇÃO AO ANO PASSADO

Na comparação com o mesmo período do ano passado, em janeiro deste ano a produção industrial do Espírito Santo teve queda de 20,9%.

Nos últimos 12 meses, o setor extrativista foi o que mais incentivou a queda da produção da indústria geral capixaba devido à queda na produção de pelotas de minério, como efeito do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG), e da redução também na produção de petróleo e gás.

As atividades de fabricação de celulose e produtos de papel também impactaram negativamente no indicador, devido à menor produção de pastas químicas. Além disso, o aumento na exportação de carnes impactou negativamente a indústria alimentícia.

Por outro lado, a metalurgia e fabricação de produtos minerais não-metálicos tiveram influência positiva sobre a taxa global de crescimento da indústria do Estado.