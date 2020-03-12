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Produção nas indústrias do ES cresce 2,5% em janeiro

A indústria extrativa e o setor de fabricação de celulose e papel ajudaram no resultado negativo do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 20:12

Publicado em 12 de Março de 2020 às 20:12

Metalurgia: setor foi um dos que ajudou no crescimento da produção industrial em janeiro Crédito: Skeeze | Pixabay
Em janeiro de 2020, a produção industrial capixaba cresceu 2,5%, em relação o mês anterior. A indústria do Espírito Santo foi a sexta que mais cresceu no país neste mês, ficando acima da média nacional de 0,9%. A produção nas fábricas cresceu em 13 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE.
De acordo com a Pesquisa Industrial Mensal da Produção Física (PIM-PF), divulgada nesta quinta-feira (12), os setores de metalurgia e transformação foram os que apresentaram melhor desempenho no Estado.
Os maiores avanços em todo o país foram na Bahia (10,3%) e em Pernambuco (8,7%). Por outro lado, o Pará teve o recuo mais acentuado em janeiro (-4,2%). Mato Grosso teve sua segunda taxa negativa consecutiva (-2,3%).

QUEDA EM RELAÇÃO AO ANO PASSADO

Na comparação com o mesmo período do ano passado, em janeiro deste ano a produção industrial do Espírito Santo teve queda de 20,9%. 
indústria extrativa (-40,7%) e o setor de fabricação de celulose e papel (-15,6%) tiveram os piores resultados no início deste ano. Em contrapartida, a metalurgia teve crescimento de 12,4%.

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Nos últimos 12 meses, o setor extrativista foi o que mais incentivou a queda da produção da indústria geral capixaba devido à queda na produção de pelotas de minério, como efeito do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG), e da redução também na produção de petróleo e gás.
As atividades de fabricação de celulose e produtos de papel também impactaram negativamente no indicador, devido à menor produção de pastas químicas. Além disso, o aumento na exportação de carnes impactou negativamente a indústria alimentícia.
Por outro lado, a metalurgia e fabricação de produtos minerais não-metálicos tiveram influência positiva sobre a taxa global de crescimento da indústria do Estado.  
No acumulado dos últimos 12 meses, a indústria capixaba recuou -17,4%, maior encolhimento do índice entre os Estados. Nesse período, os piores desempenhos ocorreram na fabricação celulose (-34,9%) e na Indústria Extrativa (-24,8%).

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