Procon recolhe mais de uma tonelada de produtos irregulares em supermercados

Fiscalização foi realizada nos últimos quatro meses Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Mais de uma tonelada de produtos vendidos de forma irregular foram apreendidos em supermercados da Serra . No total, foram 1.460 quilos de itens vencidos, amassados e resfriados de forma incorreta que foram alvo de uma ação de fiscalização do Procon Municipal na cidade nos últimos quatro meses durante a pandemia do novo coronavírus

De acordo com o órgão, a fiscalização de rotina foi realizada em 19 estabelecimentos da cidade, sendo que em 16 foram encontradas irregularidades. Nestes locais, 4.435 itens foram recolhidos das prateleiras pelos fiscais. Entre eles estavam carnes, conservados, bebidas, biscoitos, pães, produtos pets, artigos de limpeza, legumes, cereais, balas, doces, materiais para festas, entre outros.

A irregularidade mais frequente identificada pelo órgão foi produto à venda com a data de validade vencida. Dos 4.435 itens, 3.666 estavam vencidos. Também foram encontrados 436 itens em desacordo com as normas como, por exemplo, bebida sem registro ou embalada de forma errada; 196 produtos avariados; e 102 produtos sem informação na embalagem, como data de validade e fabricante. Foram recolhidos ainda produtos resfriados de forma incorreta, adulterados, entre outras irregularidades.

Todos os itens retirados das prateleiras pela equipe de fiscalização do Procon serão descartados pelos estabelecimentos, após autorização do órgão.

MULTA

Segundo a diretora do Procon da Serra, Nívia Passos, os 16 estabelecimentos em que foram encontrados os itens irregulares receberam auto de infração, com prazo para recorrer na esfera administrativa. Eles poderão receber multa, que varia de R$ 500 a R$ 2 milhões, conforme o porte econômico da empresa e as infrações registradas.

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