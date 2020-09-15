Procon de Vila Velha registra recorde de reclamações sobre vendas

No Dia do Cliente, comemorado nesta terça (15), uma notícia preocupante: as reclamações relacionadas a compras dentro e fora da internet vêm batendo recordes. O Procon de Vila Velha, por exemplo, registrou uma elevação histórica no número de denúncias em comparação com anos anteriores.
Em 2017, foram registradas 782 reclamações referentes a vendas físicas. Esse número passou para 901 em 2018 e para 1.193 no ano seguinte. Até 14 de setembro de 2020, foram feitas 1.083 denúncias nesta categoria.
No período, em que as compras em e-commerce aumentaram consideravelmente por conta do isolamento social, as reclamações por compras na internet também dispararam. O ano nem chegou ao fim e já foram registradas 3.535 queixas, segundo o órgão. O número é superior aos 3.251 registros realizados durante todo o ano de 2019; aos 2.514 em 2018, e aos 1.770 de 2017.
Os dados extraídos da plataforma consumidor.gov.br reforçam o aumento das demandas sobre Direito do Consumidor em 2020. Esse incremento ocorreu em maior proporção nas vendas virtuais, durante a pandemia. O Procon de Vila Velha segue monitorando, e, quando necessário, notificando as empresas, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, André Abreu de Almeida.
SAIBA ONDE DENUNCIAR
Além da plataforma do governo federal consumidor.gov.br, em Vila Velha, os consumidores também podem denunciar ou buscar mais informações por meio do WhatsApp (27) 98823-7864, ou pelo telefone: 3388-4347.