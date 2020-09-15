Procon de Vila Velha registra recorde de reclamações sobre vendas

Em 2017, foram registradas 782 reclamações referentes a vendas físicas. Esse número passou para 901 em 2018 e para 1.193 no ano seguinte. Até 14 de setembro de 2020, foram feitas 1.083 denúncias nesta categoria.

No período, em que as compras em e-commerce aumentaram consideravelmente por conta do isolamento social, as reclamações por compras na internet também dispararam. O ano nem chegou ao fim e já foram registradas 3.535 queixas, segundo o órgão. O número é superior aos 3.251 registros realizados durante todo o ano de 2019; aos 2.514 em 2018, e aos 1.770 de 2017.