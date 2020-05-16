'Prioridade, em um mundo civilizado, é salvar vidas', diz professor do Insper

A necessária atuação forte do governo federal na economia para ajudar empresas a se manterem de pé diante da crise provocada pela pandemia da Covid-19 pode trazer de volta erros do passado que levaram ao colapso fiscal do Brasil. Para o professor do Insper, Sérgio Lazzarini, a expansão do Estado feita agora deve vir com uma estratégia para reverter isso assim que for possível.
O temor do pesquisador é que a ajuda ao setor privado crie um cenário de dependência do setor público assim como ocorreu no enfrentamento da crise financeira de 2008, quando o governo entrou agressivamente na economia para ajudar os negócios, mas se esqueceu de sair quando não era mais preciso, o que levou ao aumento da dívida pública e o déficit fiscal no governo Dilma Roussef.
Lazzarini, que é coordenador do Insper Metricis, núcleo para estudo de investimentos e gestão de impacto, acredita que conexões entre empresas e governo em tempos de crises como esse traz altos custos no futuro, tema que ele aborda em livros como "Capitalismo de Laços". Ele pondera ser preciso estipular metas e condições para essa "saída" do Estado da economia. Ele ainda diz que "a prioridade agora, em um mundo civilizado, é salvar vidas" e que isso deve ser feito com o menor impacto econômico possível.
Em entrevista para A Gazeta, o pesquisador também comenta sobre seu artigo "Leviathan as a Partial Cure?", escrito com o economista Aldo Musacchio, do México, onde eles alertam para a necessidade uma grande coordenação nacional para o enfrentamento da crise atual, com políticas públicas claras e parcerias com o setor privado. Lazzarini, porém, acredita que o governo brasileiro tem apresentado soluções rudimentares diante do tamanho problema que temos pela frente. Veja a entrevista:
Quais as possíveis formas do Estado brasileiro conseguir enfrentar a crise do coronavírus?
A primeira coisa é ter uma unificação dos objetivos, coisa que a gente não tinha até outro dia porque o presidente falava uma coisa, o ministro dizia outra e os governadores falavam outra. Não há uma estratégia nacional. A primeira coisa seria essa, uma orientação coordenada com objetivos. E os governos tem uma função natural de gerar essa liderança, porque é uma coisa intersetorial e nacional que precisa de interação. E a gente não saiu nem desse passo muito preliminar e básico ainda. A gente tem iniciativas do setor privado e dos governos, tentando se alinhar, mas a briga é grande e cada um fala uma coisa e tem sua solução mágica. Estamos ainda numa etapa básica ou quase inexistente de coordenação geral. Posteriormente, todo esse processo deveria, em tese, envolver ações sinérgicas do setor privado e público. Todos tem uma parte a cumprir até porque ações de políticas públicas estão impactando o setor empresarial e o setor privado pode responder as necessidades do setor público. Algumas iniciativas foram feitas, como transferência de renda e o BNDES apoiando determinados negócios. Mas nessa linha de criarmos uma ação coordenada, inclusive dos setores, para atender as necessidades da crise, isso realmente está em um estágio muito preliminar.
Como seria possível uma colaboração da iniciativa privada nesse enfrentamento?
Nesse momento a gente tem que ter, por exemplo, produção de máscaras e respiradores e criação de leitos em hospitais. Tudo isso está sendo feito hoje a partir de iniciativas muito isoladas, com determinadas indústrias produzindo, alguns hospitais fazendo ampliação e alguns governos fazendo hospitais de campanha, mas não há uma iniciativa unificada nessa linha. A gente poderia pensar, por exemplo, em um sistema nacional de mapeamento de toda essa infraestrutura e como a gente poderia acionar instrumentos de política pública para apoiar a expansão dessa infraestrutura que a gente não tem. A lista do que fazer é grande. Você pode ter linhas de crédito do próprio BNDES para apoiar a expansão de infraestrutura em hospitais, por exemplo, que já tem, mas poderia ser ampliado; para financiar a produção de máscaras e respiradores também. Tem iniciativas saindo, mas nada estruturado. Era para ter algo pensado especificamente para aumentar a nossa capacidade de produção de tudo isso.
Como que o sr. vê que o Brasil está atuando hoje diante dessas necessidades de coordenação?
Estamos bem longe do caminho ideal. Por iniciativa de governos locais, estamos seguindo as orientações e fazendo algumas coisas, mas em nível nacional a coordenação é inexistente e com orientações muito díspares. Neste momento, deveria existir um comitê unificado de crise para pensar 'olha, nesse momento nosso objetivo nacional é ampliar a capacidade de leitos para X, a produção de máscaras para Y', sendo que, na verdade, a gente tem alguns Estados e prefeituras aumentando leitos ao passo que a única iniciativa que a gente vê do governo federal é aumentar a produção de cloroquina com o Exército, um remédio que está em dúvida se é eficaz ou não. Então é uma situação muito preliminar e estamos dando uma resposta muito rudimentar a um problema tão sério.
Qual deveria ser o nosso foco para esse enfrentamento então?
A gente está combatendo um inimigo, que é esse vírus, e temos que pensar qual a nossa estratégia de ataque, que é o que ainda não temos. A gente tem que pensar que temos um batalhão de gente que pode ajudar e dividir uma tropa aqui atacando na linha de produção de equipamentos, máscaras e insumos; outra na linha frente de criar espaço em hospitais, e por aí vai. A gente não tem isso. E nesse sentido, essas tropas são público-privadas e com uma série muito grande de atores: pode ter empresas que vão produzir máscaras como pode ter ONGs celebrando acordos de colaboração com o governo para atender a população carente levando alimentos, apoio psicológico e orientações familiares.
Comércio durante a pandemia de coronavírus
Em seus trabalhados o sr. diz que uma ação forjada entre empresas e governo podem gerar altos custos no futuro, ainda mais em momentos de crise como esse. Por quê?
A nossa síndrome é a seguinte: dá um problema com o mercado e a gente vai lá e aciona o Estado para ajudar. Só que essas iniciativas de apoio tendem a se perpetuar e tendem a ser usadas para fins menos nobres. Todo mundo está querendo apoio, até empresas muito grandes que podem se financiar de outra forma. E não estranha, por exemplo, que até pouco tempo atrás, como no passado, estávamos falando em privatizar e o BNDES vender suas participações em empresas; e agora já está se falando de empréstimos onde o BNDES e até o Tesouro poderiam assumir participações acionárias das empresas. E aí assume a participação acionária para resgatar a empresa agora, mas até quanto tempo vão ficar essas participações? A gente sabe que vai demorar.
Exemplificando, o recado é que não podemos repetir os erros da atuação na crise de 2008, certo?
Exato. A crise financeira de 2008 induziu uma expansão do Estado brasileiro e dos mecanismos de empréstimos muito grande. O problema foi que isso continuou, continuou e o Estado continuou se expandindo levando à crise do governo Dilma, que foi um governo altamente endividado e com déficit. Então, temos uma tendência de quando o mercado aciona esse remédio chamado Estado causar uma dependência futura que nunca mais vai reduzir.
Mas como fazer essa expansão do Estado agora sem ela ficar insustentável lá na frente?
Ela é necessária, mas é preciso, no momento certo, reduzi-la. A ideia é ter uma estrutura de apoio estatal para ajudar em situações mais críticas quando os mercados não estão funcionando, mas isso passando a crise deveria voltar a normalidade. É preciso ter uma estratégia de saída desse momento de expansão do Estado. Em tese deveríamos ter metas como a expansão ir até tal período ou condicionar a uma avaliação de como a pandemia está evoluindo, por exemplo, se for preciso assumir participações acionárias em empresas para evitar quebras, essas participações devem ser posteriormente vendidas dentro de um certo período já estabelecido.
Como deveria ser feito o resgate de empresas e setores econômicos pelo governo neste momento de crise?
Eu sou da opinião que a gente não deveria fazer apoios setoriais, porque no final todo setor vai querer. Aí dizem por exemplo: 'mas o setor aéreo é o mais afetado'. Só que tem também o setor de turismo, de hotéis, de restaurantes, e cada um vai querer seu apoio. Nós temos que definir esse tipo de iniciativa a partir da localização de empresas que entram em dificuldade e definir prioridades para esse tipo de empresas. Uma multinacional ou um grande grupo brasileiro tem capacidade de financiamento interno e externo maior que uma empresa de médio e pequeno porte, então temos que fazer escolhas. E a sugestão é que sejam definidos critérios, como priorizar empresas de pequeno e médio porte, e nos casos de empresas de grande porte considerar linhas de apoio desde que a empresa esteja em x condição de estresse e demonstre não ter capacidade de rolagem e renegociação de dívidas. Isso é importante porque as grandes empresas em geral, mesmo que elas tenham dívidas com os bancos, vão querer esse cliente por ele ser importante. Então as próprias empresas, junto com os bancos, têm condições, na maioria dos casos, de negociarem e achar uma solução entre eles.
E como o poder público pode dar esse apoio diante do atual cenário fiscal fragilizado?
É uma situação muito ruim, mas em políticas públicas a gente tem que definir prioridades. A prioridade agora, em um mundo civilizado, é salvar vidas. Se a prioridade é essa, temos que nos perguntar como salvar mais vidas com o menor impacto econômico possível. Aparentemente, a maior parte dos países está seguindo essa linha, é fazer uma estratégia de isolamento o quanto antes e o mais intensa possível para inibir a disseminação desse vírus, e permitir a retomada subsequente da economia. Neste momento de isolamento, precisaria ter esse apoio estatal de renda para as pessoas e de crédito suplementar para as empresas para que, ao passar esse período, se retome as coisas lá na frente.
E esse apoio necessariamente teria que vir do governo federal?
Principalmente, mas temos várias formas de engajamentos dos Estados também. Eles podem, por exemplo, firmar parcerias público-privadas, mudar contratos já existentes com empresas e ONGs e redesenhar para atacar o problema atual. Tem muita margem de manobra para fazer isso.