'Prioridade, em um mundo civilizado, é salvar vidas', diz professor do Insper

Eu sou da opinião que a gente não deveria fazer apoios setoriais, porque no final todo setor vai querer. Aí dizem por exemplo: 'mas o setor aéreo é o mais afetado'. Só que tem também o setor de turismo, de hotéis, de restaurantes, e cada um vai querer seu apoio. Nós temos que definir esse tipo de iniciativa a partir da localização de empresas que entram em dificuldade e definir prioridades para esse tipo de empresas. Uma multinacional ou um grande grupo brasileiro tem capacidade de financiamento interno e externo maior que uma empresa de médio e pequeno porte, então temos que fazer escolhas. E a sugestão é que sejam definidos critérios, como priorizar empresas de pequeno e médio porte, e nos casos de empresas de grande porte considerar linhas de apoio desde que a empresa esteja em x condição de estresse e demonstre não ter capacidade de rolagem e renegociação de dívidas. Isso é importante porque as grandes empresas em geral, mesmo que elas tenham dívidas com os bancos, vão querer esse cliente por ele ser importante. Então as próprias empresas, junto com os bancos, têm condições, na maioria dos casos, de negociarem e achar uma solução entre eles.