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Evento on-line e presencial

Prefeitura de Vila Velha fará leilão de sucata e carros no dia 11

Interessados poderão conferir os itens de perto até o dia 10;  pela internet, já é possível enviar lances a partir de R$ 800
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 20:59

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 20:59

Prédio da prefeitura
Prefeitura Municipal de Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Dez lotes de produtos sem serventia para a Prefeitura de Vila Velha serão leiloados no próximo dia 11. Entre os itens, veículos e sucatas, que poderão ser adquiridos por valores relativamente baixos. O evento, que será realizado em modelo híbrido, será aberto a pessoas físicas e jurídicas.
Em virtude da pandemia da Covid-19, serão apenas 30 vagas presenciais, para participação no leilão no auditório da sede do Executivo, em Coqueiral de Itaparica, a partir das 14 horas. Interessados devem realizar suas inscrições pelo telefone (27) 3149-7314. Para a participação virtual, basta acessar o site oficial do leilão
Será possível ver os itens de perto até a véspera do leilão, isto é, o dia 10. O agendamento deverá ser feito previamente, também pelo telefone (27) 3149-7314.
Aliás, já é possível fazer um lance pelos produtos na internet. No momento, é possível oferecer valores a partir de R$ 800 por sucatas de placas de trânsito. Já para os veículos, os lances são a partir de R$ 4.800.
Este é o sétimo leilão do tipo realizado pela prefeitura, sendo o segundo somente em 2020. Segundo o secretário de Administração e Finanças de Vila Velha, Rafael Gumiero, o município está transformando despesa em receita municipal para poder investir, principalmente, na área da saúde.
Com isso, a gente já consolida mais de um milhão de reais arrecadados com leilões, recursos que muito contribuíram para melhorar os serviços da prefeitura e ampliar os atendimentos.

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