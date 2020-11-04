Prefeitura de Vila Velha fará leilão de sucata e carros no dia 11

Prefeitura Municipal de Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Dez lotes de produtos sem serventia para a Prefeitura de Vila Velha serão leiloados no próximo dia 11. Entre os itens, veículos e sucatas, que poderão ser adquiridos por valores relativamente baixos. O evento, que será realizado em modelo híbrido, será aberto a pessoas físicas e jurídicas.

Em virtude da pandemia da Covid-19 , serão apenas 30 vagas presenciais, para participação no leilão no auditório da sede do Executivo, em Coqueiral de Itaparica, a partir das 14 horas. Interessados devem realizar suas inscrições pelo telefone (27) 3149-7314. Para a participação virtual, basta acessar o site oficial do leilão

Será possível ver os itens de perto até a véspera do leilão, isto é, o dia 10. O agendamento deverá ser feito previamente, também pelo telefone (27) 3149-7314.

Aliás, já é possível fazer um lance pelos produtos na internet. No momento, é possível oferecer valores a partir de R$ 800 por sucatas de placas de trânsito. Já para os veículos, os lances são a partir de R$ 4.800.

Este é o sétimo leilão do tipo realizado pela prefeitura, sendo o segundo somente em 2020. Segundo o secretário de Administração e Finanças de Vila Velha, Rafael Gumiero, o município está transformando despesa em receita municipal para poder investir, principalmente, na área da saúde.