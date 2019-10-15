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Abono salarial

PIS para nascidos em outubro já começou a ser pago

Quem tem conta na Caixa já pode sacar, os demais terão liberação para receber na quinta (17). Os valores a serem recebidos variam de R$ 84 a R$ 998

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 16:52

Siumara Gonçalves

Siumara Gonçalves

Publicado em 

15 out 2019 às 16:52
Caixa Econômica Federal: pagamento de PIS para nascidos em outubro começou Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Caixa começou, nesta terça-feira (15), o pagamento do Programa de Integração Social (PIS) calendário 2019/2020, para os trabalhadores nascidos no mês de outubro. Os valores variam de R$ 84 a R$ 998, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2018.
Cotistas do banco com cadastro atualizado e movimentação na conta recebem,  a partir desta terça-feira (15) o crédito automático antecipado. Já os demais trabalhadores, podem receber a partir da próxima quinta-feira (17).

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 Os pagamentos são escalonados de acordo com o mês de nascimento do trabalhador e tiveram início em julho, com os nascidos naquele mês. O prazo final para o saque do abono salarial do calendário de pagamentos 2019/2020 é 30 de junho de 2020.
Mais de 1,8 milhões de trabalhadores são nascidos em outubro no país, totalizando R$ 1,3 bilhões em recursos injetados na economia. O valor do benefício pode ser consultado no Aplicativo Caixa Trabalhador, no site da Caixa ou pelo Atendimento CAIXA ao Cidadão: 0800 726 0207.
Até o final do calendário, o banco irá disponibilizar cerca de R$ 16,5 bilhões para mais de 21,6 milhões de beneficiários. 

QUEM TEM DIREITO AO SAQUE? 

tem direito a sacar trabalhador inscrito no PIS há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2018, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos, tem direito ao PIS. Também é necessário que os dados estejam corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ano base 2018.
Quem possui o Cartão do Cidadão e senha cadastrada pode se dirigir a uma casa lotérica, a um ponto de atendimento Caixa Aqui ou aos terminais de autoatendimento da Caixa.
Caso não tenha o Cartão do Cidadão e não tenha recebido automaticamente em conta do banco, o valor pode ser retirado em qualquer agência, apresentando o documento de identificação oficial com foto. O trabalhador com vínculo a empresa pública possui inscrição Pasep e recebe o pagamento pelo Banco do Brasil.

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