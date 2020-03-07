Petroleiras vão vender 200 botijas de gás a R$ 40 na Grande Vitória

Petroleiras vão vender 200 botijas de gás a 40 reais na Grande Vitória
Neste domingo (8), as petroleiras do Espírito Santo farão uma ação de conscientização sobre o preço dos combustíveis e do gás. Na data, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher, serão distribuídos 200 cupons de desconto para que os moradores comprem a botija por R$ 40 na Grande Vitória. O valor restante será custeado pelos petroleiros capixabas.
Os cupons serão distribuídos a partir das 15h no Parque Moscoso, no Centro de Vitória, durante ato político-cultural que será realizado na ocasião.
Esse é o valor que as petroleiras defendem como sendo o preço justo a ser cobrado da população, defende a diretora do Sindipetro-ES, Priscila Patrício.
Ela frisa que para conseguir o cupom e, então, comprar o gás por R$ 40, há regras, sendo: somente os 200 primeiros que chegarem ao local poderão pegar o cupom; o desconto só é válido para compras até a próxima terça (10); será entregue um cupom de família e é necessário apresentar comprovante de residência; e a compra do botijão só vai valer para residências, ou seja, o desconto não vai valer para fins comerciais.
Além disso, apenas moradores da Grande Vitória vão poder requerer a retirada do cupom.