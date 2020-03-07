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Petroleiras vão vender 200 botijas de gás a R$ 40 na Grande Vitória

Em evento de conscientização sobre o preço da botija, ala feminina do Sindicato dos Petroleiros fará ação neste domingo. Só poderão comprar produto consumidores que moram na Região Metropolitana

Publicado em 07 de Março de 2020 às 09:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2020 às 09:50
 Gás de cozinha: ação se assemelha ao adotado pelos petroleiros durante a greve Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil
Petroleiras vão vender 200 botijas de gás a 40 reais na Grande Vitória
Neste domingo (8), as petroleiras do Espírito Santo farão uma ação de conscientização sobre o preço dos combustíveis e do gás. Na data, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher, serão distribuídos 200 cupons de desconto para que os moradores comprem a botija por R$ 40 na Grande Vitória. O valor restante será custeado pelos petroleiros capixabas. 
Os cupons serão distribuídos a partir das 15h no Parque Moscoso, no Centro de Vitória, durante ato político-cultural que será realizado na ocasião. 
Esse é o valor que as petroleiras defendem como sendo o preço justo a ser cobrado da população, defende a diretora do Sindipetro-ES, Priscila Patrício.

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Ela frisa que para conseguir o cupom e, então, comprar o gás por R$ 40, há regras, sendo: somente os 200 primeiros que chegarem ao local poderão pegar o cupom; o desconto só é válido para compras até a próxima terça (10); será entregue um cupom de família e é necessário apresentar comprovante de residência; e a compra do botijão só vai valer para residências, ou seja, o desconto não vai valer para fins comerciais. 
Além disso, apenas moradores da Grande Vitória vão poder requerer a retirada do cupom. 

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