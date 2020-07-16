Pesquisa revela as marcas mais lembradas

No mercado há 27 anos, a Futura é referência na realização de pesquisas no Espírito Santo e em outros Estados. A empresa conta com técnicos de alta qualificação e experiência, utiliza tecnologias e metodologias avançadas na coleta e processamento de dados, informações e análises. Parceira de A Gazeta no Recall de Marcas, a Futura realizou a pesquisa em Aracruz. Entre os dias 4 e 10 de março, os entrevistadores foram às ruas do município e fizeram a seguinte pergunta: “Quando falo em determinado segmento, qual marca lhe vem à cabeça?”. Para detalhar mais esse trabalho, o presidente da Futura, José Luiz Orrico, deu a seguinte entrevista: