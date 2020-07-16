Pesquisa revela as marcas mais lembradas

No mercado há 27 anos, a Futura é referência na realização de pesquisas no Espírito Santo e em outros Estados. A empresa conta com técnicos de alta qualificação e experiência, utiliza tecnologias e metodologias avançadas na coleta e processamento de dados, informações e análises. Parceira de A Gazeta no Recall de Marcas, a Futura realizou a pesquisa em Aracruz. Entre os dias 4 e 10 de março, os entrevistadores foram às ruas do município e fizeram a seguinte pergunta: “Quando falo em determinado segmento, qual marca lhe vem à cabeça?”. Para detalhar mais esse trabalho, o presidente da Futura, José Luiz Orrico, deu a seguinte entrevista:
Qual a metodologia da pesquisa?
A pesquisa é realizada com critérios estatísticos. Antes de irmos a campo, é definida uma amostragem, baseada no perfil das pessoas que devem ser entrevistadas. Esse perfil é definido pela proporção dos habitantes do município, pelo sexo e pela faixa etária, para possibilitar maior representatividade nessa amostra.
Como é estabelecida a quantidade de entrevistados? No caso de Aracruz, que tem cerca de 100 mil habitantes, 300 consumidores foram ouvidos. Não seriam poucos entrevistados?
Essa amostra é suficiente para apresentarmos o resultado em um município do tamanho e com a população da cidade. Para ficar mais claro, gostamos de dar o exemplo da sopa: para saber se uma sopa está quente, você não precisa tomá-la toda. Basta experimentar um pouco. A amostra é muito semelhante. Você entrevista aleatoriamente de acordo com critérios técnicos. Toda pesquisa tem indicadores científicos que são a margem de erro e o intervalo de confiança.
O que significam?
A margem de erro da pesquisa indica quanto o resultado pode variar para mais ou para menos e o intervalo de confiança mostra quantas vezes o resultado se repetirá dentro daquela margem. O que usamos em Aracruz é dois pontos percentuais para mais ou para menos para um intervalo de 95%. Isso quer dizer que, se você fizer aquela pesquisa com aquela amostra 100 vezes, em 95 o resultado dará dentro da margem de erro.
Qual a importância da pesquisa para os empresários?
Com o resultado da pesquisa, o empresário consegue analisar o posicionamento da sua marca no mercado. Para as mais lembradas, sinaliza que as estratégias de marketing e comunicação adotadas têm sido assertivas. Já para aquelas que não estão no topo do ranking, indica a necessidade de revisão das estratégias. Mas, em ambos os casos, manter-se no topo do ranking e galgar melhores posições sempre exigirão muito trabalho, relacionamento e identificação com o consumidor, estratégias bem fundamentadas de marketing e comunicação.