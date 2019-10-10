Papo de Colunista: um show de dinheiro sujo entra para a história do ES

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 05:00
O dia 10 de novembro de 2014 foi histórico para o Espírito Santo. Nessa data, com um “boa noite, capixabas!”, o ex-Beatle Paul McCartney subiu ao palco montado para ele no estádio Kleber Andrade, para realizar um show inesquecível.
O que os capixabas não sabiam, mas agora também dificilmente vão esquecer, é que esse grande espetáculo foi manchado por dinheiro sujo: a realização do show, incluindo o cachê de Paul, foi bancada pela TelexFree, a maior pirâmide financeira do mundo. Revelada com exclusividade por A Gazeta, na edição de estreia do novo jornal de fim de semana, a trama é o assunto principal do nosso podcast Papo de Colunista desta semana.
Clique no play verde abaixo para ouvir o podcast. Use fones de ouvido para uma melhor experiência:
