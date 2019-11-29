Canteiro de obras da loja Leroy Merlin: empresa faz obra para adaptação do trânsito no entorno Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Obra de megaloja interdita trechos de avenidas próximo ao aeroporto de Vitória

A autorização, emitida pela Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), tem validade até abril de 2020. A Leroy Merlin terá um galpão com 15.727,50m² de área de construção e estacionamento com 338 vagas de automóveis e 11 para motos.

Unidade da multinacional francesa deve ser inaugurada em 12 de dezembro Crédito: Fernando Madeira

Segundo a Setran, a interdição em uma faixa foi necessária para dar maior segurança a motoristas, ciclistas e pedestres, devido à construção do acesso à loja, que é de grande porte.