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Trânsito

Obra de megaloja interdita trechos de avenidas próximo ao aeroporto de Vitória

Segundo a prefeitura de Vitória, a interdição em uma faixa foi necessária para dar maior segurança, já que a construção é de grande porte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 19:57

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 19:57

Canteiro de obras da loja Leroy Merlin: empresa faz obra para adaptação do trânsito no entorno Crédito: Fernando Madeira
Um trecho das avenidas Adalberto Simão Nader e Fernando Ferrari, sentido Serra, está com interdição parcial para a construção da calçada e acesso à loja Leroy Merlin, próximo ao Aeroporto de Vitória. Segundo a prefeitura, além de entradas para o estabelecimento com área de desaceleração, incluindo a de carga e descarga, o empreendimento construirá uma baia de ônibus, calçadas, ciclovia e fará melhoria do cruzamento das avenidas.
Obra de megaloja interdita trechos de avenidas próximo ao aeroporto de Vitória
A autorização, emitida pela Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), tem validade até abril de 2020. A Leroy Merlin terá um galpão com 15.727,50m² de área de construção e estacionamento com 338 vagas de automóveis e 11 para motos.
Unidade da multinacional francesa deve ser inaugurada em 12 de dezembro Crédito: Fernando Madeira
Segundo a Setran, a interdição em uma faixa foi necessária para dar maior segurança a motoristas, ciclistas e pedestres, devido à construção do acesso à loja, que é de grande porte. 
A loja da Leroy Merlin, que será inaugurada no próximo dia 12 de dezembro em Vitória,  além de produtos para construção civil e decoração, também vai oferecer alguns serviços aos clientes. Entre eles, está a confecção de cortinas e armários de cozinha sob medida.  O estabelecimento contará ainda com profissionais arquitetos para auxiliar no projeto de reforma dos clientes. 

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