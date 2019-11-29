Um trecho das avenidas Adalberto Simão Nader e Fernando Ferrari, sentido Serra, está com interdição parcial para a construção da calçada e acesso à loja Leroy Merlin, próximo ao Aeroporto de Vitória. Segundo a prefeitura, além de entradas para o estabelecimento com área de desaceleração, incluindo a de carga e descarga, o empreendimento construirá uma baia de ônibus, calçadas, ciclovia e fará melhoria do cruzamento das avenidas.
Obra de megaloja interdita trechos de avenidas próximo ao aeroporto de Vitória
A autorização, emitida pela Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), tem validade até abril de 2020. A Leroy Merlin terá um galpão com 15.727,50m² de área de construção e estacionamento com 338 vagas de automóveis e 11 para motos.
Segundo a Setran, a interdição em uma faixa foi necessária para dar maior segurança a motoristas, ciclistas e pedestres, devido à construção do acesso à loja, que é de grande porte.
A loja da Leroy Merlin, que será inaugurada no próximo dia 12 de dezembro em Vitória, além de produtos para construção civil e decoração, também vai oferecer alguns serviços aos clientes. Entre eles, está a confecção de cortinas e armários de cozinha sob medida. O estabelecimento contará ainda com profissionais arquitetos para auxiliar no projeto de reforma dos clientes.