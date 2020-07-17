Novo decreto amplia horário de funcionamento de restaurantes em Linhares

Até esta quinta-feira (16), os estabelecimentos funcionavam de segunda a sexta-feira, com horário reduzido, das 10h às 16h Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Começou a valer nesta sexta-feira (17) uma nova medida que amplia os horários de funcionamento de restaurantes, lanchonetes, pizzarias e açaiterias em Linhares , na Região Norte do Espírito Santo . Esses estabelecimentos poderão atender de segunda a sexta-feira, até as 18h.

A medida foi definida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e será seguida pela Prefeitura de Linhares , cidade que continua classificada como de Risco Alto de transmissão do novo coronavírus , conforme o mapa de Gestão de Risco do governo do Estado.

Até esta quinta-feira (16), restaurantes, lanchonetes, pizzarias e açaiterias funcionavam de segunda a sexta-feira, com horário reduzido, das 10h às 16h. Mesmo com a ampliação, pela portaria da Sesa, esses estabelecimentos deverão permanecer fechados aos sábados e domingos, podendo optar pela prática de delivery com entrega em domicílio ou com a retirada de produtos na área externa das empresas.

SUPERMERCADOS FECHADOS

Apesar da ampliação no horário de funcionamento de restaurantes, lanchonetes, pizzarias e açaiterias, os segmentos do comércio varejista de gêneros alimentícios continuam fechados aos domingos e segundas-feiras. A medida vale para supermercados, hipermercados, atacarejo, atacado de venda ao consumidor, mercearias, açougues, autosserviços e hortifrutigranjeiros.

Dessa forma, o expediente nesses locais segue permitido de terça a sábado, em horário de funcionamento normal. A prática de delivery aos domingos e nas segundas-feiras fica proibido para esses estabelecimentos.

A prefeitura reforçou ainda que a decisão de manter os supermercados fechados nas segundas-feiras, foi dialogada com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Linhares (Sindivarejista), João Luiz Dorigueti, e o presidente do Sindicato dos Comerciários de Linhares (Sindicomerciários), Derick Daniel.

São decisões dialogadas com as entidades de classe que visam equilibrar a prioridade à vida com a retomada econômica. O que estabelecemos ocorre a partir das decisões do Governo do Estado do Espírito Santo e dos indicadores das nossas equipes de governo para atuarmos com critérios no momento em que for necessário e na proporção que for necessária, ressaltou o prefeito de Linhares, Guerino Zanon.

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