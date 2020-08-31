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Merendeiras da Serra estão sobrevivendo com 30% de um salário mínimo

Profissionais reclamam que governo federal não tem depositado os outros 70% relativos ao benefício emergencial há dois meses; famílias têm se mantido graças a doações

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 16:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 16:12
Merendeira tem dois filhos pequenos para alimentar, além do aluguel para pagar
Merendeira tem dois filhos pequenos para alimentar, além do aluguel para pagar Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Viver com apenas um salário mínimo é um desafio para muitas famílias no Brasil. Agora, imagine ter à mão apenas 30% desse valor. Difícil. Porém, essa é a situação que as merendeiras que prestam serviço para o município de Serra estão passando há dois meses, porque o governo federal não tem realizado o repasse dos outros 70%, relativos ao benefício emergencial - que é pago para os trabalhadores que tiveram a jornada de trabalho reduzida na pandemia.
Ou seja, justo elas  que têm como trabalho preparar e colocar a comida no prato de centenas de alunos em escolas da cidade  estão com dificuldade para dar uma refeição balanceada para os próprios filhos. Durante esse duro período, muitas têm se mantido à base de doações.

R$ 313

é o valor aproximado com o qual as merendeiras da Serra têm sobrevivido
Mãe de duas crianças pequenas, uma merendeira acabou com o último litro de leite que tinha na manhã desta segunda-feira (31). Para o almoço, o feijão até estava em dia, mas o medo era de que, durante o cozimento, o gás acabasse. Na dispensa, praticamente só havia arroz, sal e farinha.
"Eu estou vivendo assim. Minha ex-sogra me ajudou um pouquinho esse mês. Eu estava recebendo cesta básica pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social), que estava ajudando bastante. Mas, agora, está bem apertado. Bem apertado"
Merendeira - Pediu para não ser identificada, com medo de perder o emprego
Em situação semelhante à dela estão mais de 300 profissionais que, embora estejam sem trabalhar, continuam com os contratos mantidos. Eu espero que alguém, por favor, possa olhar pela gente, tentar fazer alguma coisa, porque está impossível viver desse jeito, desabafou a merendeira, que vive de aluguel.
Geladeira de uma merendeira estava praticamente vazia nessa segunda-feira (31)
Geladeira de uma merendeira estava praticamente vazia nessa segunda-feira (31) Crédito: Reprodução | TV Gazeta
A colega Marina Conceição dos Santos ratificou o problema. Eu e toda a minha categoria do município de Serra estamos com dificuldades para o recebimento da nossa parcela do Governo (Federal). Isso já tem dois meses. Para mim, está difícil. Mas sei que para algumas colegas está muito pior. Esperamos que se resolva logo, disse.

O QUE DIZ O SINDICATO

O sindicato das merendeiras afirmou que já acionou o Ministério do Trabalho e garantiu que está acompanhando a situação da categoria.

O QUE DIZ O MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Responsável por repassar o benefício emergencial, o Ministério da Economia alegou que precisaria dos dados pessoais de cada trabalhador para se manifestar a respeito e informou apenas que as merendeiras devem entrar em contato com a Superintendência Regional do Trabalho.

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