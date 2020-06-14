Médico de 80 anos produz respiradores no ES com peças nacionais

O médico e pesquisador Humberto Ribeiro do Val, 80, produz respiradores pulmonares em uma pequena fábrica em Vitória Crédito: Divulgação

A pandemia do coronavírus criou uma demanda grande por equipamentos hospitalares, que se tornaram disputados no mundo. Um deles é o respirador, essencial para o tratamento de casos graves nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e que se tornou alvo de disputas judiciais entre Estados e a União, já que há poucos fornecedores. Mas a iniciativa de dois médicos capixabas, um deles com 80 anos de idade, traz uma perspectiva de fôlego para quem precisa do aparelho.

Por conta dessa necessidade, eles começaram a produzir o equipamento de forma mais barata para auxiliar no combate ao avanço da pandemia. A empresa Vent-Logos, fundada pelos médicos Humberto Ribeiro do Val, 80, e Wilson Valadão, 77, está produzindo os respiradores pulmonares com peças nacionais, sem depender de importações de outros países. Criada em 1988, a fábrica produz três tipos diferentes de respiradores para atender emergências, UTIs móveis e ambulatórios.

De acordo com o filho de Humberto e consultor da empresa, Eduardo do Val, a iniciativa visa a suprir a nova demanda de forma simplificada, objetiva e barata. Ele explicou que a produção teve início após a Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos (Abimo) disponibilizar informações de como os respiradores deveriam ser produzidos para atender especificamente os pacientes da Covid-19.

De acordo com Eduardo, o governo do Estado é um dos clientes e comprou uma remessa de 135 respiradores pulmonares para os hospitais do Espírito Santo.

A ARTE DE CUIDAR DE GENTE

O médico anestesista e pesquisador Humberto do Val trabalha na fabricação desse tipo de equipamento há mais de 30 anos. De acordo com Eduardo, a vida do profissional sempre foi dedicada à arte de cuidar de gente. Durante todos esses anos, ele se empenhou no trabalho de pesquisar, desenvolver e produzir respiradores, os ventiladores pulmonares pneumáticos. Tudo de forma artesanal. O médico nunca quis abrir mão do trabalho manual, por isso, os aparelhos são simples, mais econômicos e, segundo ele, mais seguros.

Na pequena fábrica, que fica em Vitória e se tornou um espaço de pesquisa, ele e outros poucos funcionários produzem 40 aparelhos por mês, passando para 200 por mês devido à procura na pandemia. Agora, diante dessa pandemia, a inciativa vem salvando vidas. É que para fabricar os aparelhos eles não dependem de peças da China, Alemanha ou dos Estados Unidos.

Produção da Vent-Logos usa tecnologia 100% nacional Crédito: Divulgação

Meu pai desenvolveu uma produto de forma simples, com a tecnologia 100% nacional. Não utilizamos peças importadas, como algumas outras indústrias fazem aqui no Brasil. Temos uma solução que outras empresas não têm", ressalta.

PARCERIA PARA AMPLIAR CAPACIDADE DE PRODUÇÃO

O filho e empresário se orgulha da história construída pelo pai e também aproveita o momento para levantar outra reflexão: para a importância da revitalização e da valorização da indústria nacional.

Para que a produção para enfrentar o coronavírus possa ser efetivamente em larga escala, ele explica que foi feita uma parceria com uma indústria de São Paulo, que possui maior estrutura para conseguir produzir os equipamentos em maior quantidade. Além disso, os respiradores atenderão à demanda também após a pandemia. "Inserimos nessa configuração um recurso no aparelho que permite a utilização em ambulância de UTI móvel, em prontos-socorros. Não só configuramos para atender os doentes da Covid-19, mas também para o pós-pandemia", afirma Eduardo.