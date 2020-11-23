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Resgate do Notaer

Marinheiro ucraniano é resgatado após se ferir em navio no ES

Homem, que é tripulante de um navio liberiano, se feriu quando um cabo de aço se rompeu e o atingiu na região do abdômen
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2020 às 21:32

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 21:32

NOTAER resgata tripulante ferido de navio liberiano ancorado no litoral capixaba
Notaer resgata tripulante ferido de navio liberiano ancorado no litoral capixaba Crédito: Divulgação/Notaer
Um marinheiro ucraniano de 34 anos ficou ferido após um cabo de aço se romper e atingi-lo na região do abdômen, enquanto trabalhava no interior da embarcação Peak Pegasus, de bandeira liberiana, ancorada no Porto de Tubarão, em Vitória.
Ele foi resgatado pela equipe de serviço do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), acionada pelo Corpo de Bombeiros Militar no início da tarde deste domingo (22). Dois pilotos e dois operadores participaram da operação a bordo da aeronave Harpia 06.
A equipe do Corpo de Bombeiros, ao ser acionada via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), percebeu que não conseguiria acessar o navio devido ao fato de o mesmo estar ainda fundeado em alto-mar e ter um calado de mais de 30 metros, e decidiu acionar o Notaer, informou a corporação.
A vítima, cuja identidade não foi informada, foi resgatada ainda consciente, mas apresentava ferimentos e se queixava de dores muito fortes, tendo sido transportada em seguida para um hospital particular de Cariacica. O estado de saúde não foi informado.

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