Marinheiro ucraniano é resgatado após se ferir em navio no ES

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A equipe do Corpo de Bombeiros, ao ser acionada via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), percebeu que não conseguiria acessar o navio devido ao fato de o mesmo estar ainda fundeado em alto-mar e ter um calado de mais de 30 metros, e decidiu acionar o Notaer, informou a corporação.