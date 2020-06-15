Marcas mais lembrad?as saem na frente para enfrentar desafios

A pesquisa deste ano contempla 78 segmentos com atuação no Espírito Santo Crédito: Freepik

Os impactos da pandemia do novo coronavírus têm atingido os mais variados segmentos, e é inegável que interferem diretamente na economia. De um lado, empresas se encontram num período de contenção e, de outro, famílias precisam lidar com uma realidade de renda reduzida. Nesse cenário, as marcas mais lembradas pelos consumidores estão um passo à frente para enfrentar esses tempos desafiadores.

"Financeiramente, as empresas sairão mais frágeis desse processo, mas aquelas que têm a marca mais forte vão ter condições de se recuperar rápido. Essas marcas chamam os consumidores, que também sairão frágeis porque a renda está menor. Então a questão é como conseguir disputar essa renda. E as marcas que têm maior lembrança saem na vantagem", observa José Luiz Orrico, diretor do Instituto Futura, instituição responsável pela pesquisa Recall de Marcas da Rede Gazeta.

Neste ano, a iniciativa alcança a 28ª edição. Para Orrico, é justamente a tradição de desenvolver um trabalho por tanto tempo que determina a relevância do Recall de Marcas.

"O grande diferencial deste trabalho é que estamos indo para o 28º ano. É um trabalho que se mantém, é constante. Evidentemente, alguns segmentos vão mudando no processo, mas é um trabalho que está aí, que informa o mercado e dá informações aos empreendedores de como a marca deles é vista. O diferencial é a perenidade desse trabalho que é feito nesses anos todos" José Luiz Orrico - diretor do Instituto Futura

Ao todo, 78 segmentos fizeram parte da pesquisa. Em relação à Grande Vitória, 800 pessoas foram entrevistadas, de idade igual ou superior a 16 anos, sendo 47,3% do público masculino e, 52,8%, do feminino. A coleta dos dados, realizada no período de 18 de fevereiro a 6 de março, consistia na resposta da seguinte pergunta: "Quando eu falo em (informando o segmento), que marca lhe vem à cabeça?".

NO ESTADO

Já em relação à pesquisa de nível estadual, 1.400 pessoas, também de idade igual ou superior a 16 anos, foram questionadas com a mesma pergunta. Nesta etapa, 49,1% eram homens e, 50,9%, mulheres. Os dados foram apurados entre os dias 5 e 17 de março. Entre os segmentos pesquisados estão academia, agência de turismo, aluguel de carro, construtora de imóveis, escola de idioma, farmácia, hospital, joalheria, loja de calçados, oficina automotiva e supermercado.

José Luiz Orrico, diretor do Instituto Futura, ressalta a importância do Recall de Marcas para o mercado Crédito: Arquivo pessoal

"A pesquisa é importante para as empresas porque elas conseguem perceber qual é o peso de suas marcas. Quando você vai comprar alguma coisa, vem a marca na sua cabeça. Falando em imobiliária, por exemplo: se vou comprar um apartamento, tenho a marca na minha mente que respeito, que tem credibilidade e que gostaria de adquirir um imóvel com essa empresa. Te dá essa tendência", explica Orrico.