Mais de 12 mil motoristas no ES ainda podem pedir reembolso do DPVAT

DPVAT: pedido de reembolso pode ser feito até dezembro Crédito: Divulgação/Detran

Dos 14.246 proprietários de veículos no Espírito Santo que têm direito à restituição da diferença do pagamento do Seguro DPVAT 2020 desde janeiro, apenas 1.370 já fizeram a solicitação. Faltam 12.876 motoristas, que podem pedir essa devolução, pois pagaram o atual exercício com o valor de 2019. Para solicitar o reembolso, basta acessar a plataforma que a Seguradora Líder, administradora do seguro, disponibilizou.

Os valores da restituição variam de R$ 10,98 a R$ 72,28, de acordo com a categoria do veículo, e o processo para a devolução é simples e rápido. Em todo o país, mais de 923 mil pessoas já fizeram o pedido.

Tabela de valores a serem restituídos de acordo com a categoria do veículo Crédito: Divulgação/Seguradora Líder

Quem ainda não reivindicou o direito pode fazer o pedido sem sair de casa, preenchendo os campos solicitados no formulário no https://restituicao.dpvatsegurodotransito.com.br . Segundo a seguradora, o site segue padrões de segurança para o envio dos dados.

Para realizar a solicitação é necessário informar:

CPF ou CNPJ do proprietário do veículo;

Renavam do veículo;

E-mail e telefone de contato;

Data em que foi realizado o pagamento a maior;

Valor pago;

Banco, agência e conta corrente ou conta poupança do proprietário do veículo.

Após o cadastro no endereço, a restituição será processada em até dois dias úteis, dependendo apenas da compensação bancária para ser efetivada. Por meio do site também é possível acompanhar o andamento do processo, utilizando o número da solicitação gerado ao fim do envio da solicitação. A restituição é feita por meio de depósito bancário, exclusivamente na conta corrente ou poupança do proprietário do veículo.

Em caso de dúvidas, é possível conferir o passo a passo em um tutorial no YouTube ( Clique aqui para ver o vídeo ).