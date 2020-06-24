Mais de 12 mil motoristas no ES ainda podem pedir reembolso do DPVAT

Dos 14.246 proprietários de veículos no Espírito Santo que têm direito à restituição da diferença do pagamento do Seguro DPVAT 2020 desde janeiro, apenas 1.370 já fizeram a solicitação. Faltam 12.876 motoristas, que podem pedir essa devolução, pois pagaram o atual exercício com o valor de 2019. Para solicitar o reembolso, basta acessar a plataforma que a Seguradora Líder, administradora do seguro, disponibilizou.
Os valores da restituição variam de R$ 10,98 a R$ 72,28, de acordo com a categoria do veículo, e o processo para a devolução é simples e rápido. Em todo o país, mais de 923 mil pessoas já fizeram o pedido.
Quem ainda não reivindicou o direito pode fazer o pedido sem sair de casa, preenchendo os campos solicitados no formulário no https://restituicao.dpvatsegurodotransito.com.br. Segundo a seguradora, o site segue padrões de segurança para o envio dos dados.
Para realizar a solicitação é necessário informar:
- CPF ou CNPJ do proprietário do veículo;
- Renavam do veículo;
- E-mail e telefone de contato;
- Data em que foi realizado o pagamento a maior;
- Valor pago;
- Banco, agência e conta corrente ou conta poupança do proprietário do veículo.
Após o cadastro no endereço, a restituição será processada em até dois dias úteis, dependendo apenas da compensação bancária para ser efetivada. Por meio do site também é possível acompanhar o andamento do processo, utilizando o número da solicitação gerado ao fim do envio da solicitação. A restituição é feita por meio de depósito bancário, exclusivamente na conta corrente ou poupança do proprietário do veículo.
Em caso de dúvidas, é possível conferir o passo a passo em um tutorial no YouTube (Clique aqui para ver o vídeo).
As solicitações podem ser realizadas até o dia 31 de dezembro deste ano. No total, mais de 4 milhões de pessoas estão aptas à devolução.