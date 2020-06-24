Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja se tem direito

Mais de 12 mil motoristas no ES ainda podem pedir reembolso do DPVAT

Proprietários de veículos que pagaram o atual exercício com o valor de 2019 podem solicitar a restituição pela internet. Valor varia de R$ R$ 10,98 a R$ 72,28
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 16:33

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 16:33

Emissão de carteira de motorista com registro do DPVAT
DPVAT: pedido de reembolso pode ser feito até dezembro Crédito: Divulgação/Detran
Dos 14.246 proprietários de veículos no Espírito Santo que têm direito à restituição da diferença do pagamento do Seguro DPVAT 2020 desde janeiro, apenas 1.370 já fizeram a solicitação. Faltam 12.876 motoristas, que podem pedir essa devolução, pois pagaram o atual exercício com o valor de 2019. Para solicitar o reembolso, basta acessar a plataforma que a Seguradora Líder, administradora do seguro, disponibilizou.
Os valores da restituição variam de R$ 10,98 a R$ 72,28, de acordo com a categoria do veículo, e o processo para a devolução é simples e rápido. Em todo o país, mais de 923 mil pessoas já fizeram o pedido.
Tabela de valores a serem restituídos de acordo com a categoria do veículo
Tabela de valores a serem restituídos de acordo com a categoria do veículo Crédito: Divulgação/Seguradora Líder
Quem ainda não reivindicou o direito pode fazer o pedido sem sair de casa, preenchendo os campos solicitados no formulário no https://restituicao.dpvatsegurodotransito.com.br. Segundo a seguradora, o site segue padrões de segurança para o envio dos dados.

Para realizar a solicitação é necessário informar:

  • CPF ou CNPJ do proprietário do veículo;
  • Renavam do veículo;
  • E-mail e telefone de contato;
  • Data em que foi realizado o pagamento a maior;
  • Valor pago;
  • Banco, agência e conta corrente ou conta poupança do proprietário do veículo.
Após o cadastro no endereço, a restituição será processada em até dois dias úteis, dependendo apenas da compensação bancária para ser efetivada. Por meio do site também é possível acompanhar o andamento do processo, utilizando o número da solicitação gerado ao fim do envio da solicitação. A restituição é feita por meio de depósito bancário, exclusivamente na conta corrente ou poupança do proprietário do veículo.
Em caso de dúvidas, é possível conferir o passo a passo em um tutorial no YouTube (Clique aqui para ver o vídeo).
As solicitações podem ser realizadas até o dia 31 de dezembro deste ano. No total, mais de 4 milhões de pessoas estão aptas à devolução.

Veja Também

Seguro DPVAT deve ser extinto, como tentou o governo Bolsonaro?

3 milhões de motoristas ainda podem pedir restituição do DPVAT

Mais de 4 milhões de donos de veículos vão receber diferença do DPVAT

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Operação da PF mira comércio ilegal de animais silvestres na Grande Vitória
Imagem de destaque
Crescimento dos pactos antenupciais e seus impactos jurídicos no Direito de Família
Imagem de destaque
Eventual aliança entre Magno e Pazolini impactaria disputa pelo Senado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados