Lojas vão abrir em horário especial e aos domingos na Grande Vitória

O aumento da movimentação no comércio no fim de ano por causa das férias e do Natal e Ano Novo levou lojas de shoppings e de rua da Grande Vitória a mudar o horário de funcionamento no mês de dezembro. Muitas lojas de rua vão abrir aos domingos e estender o horário de abertura durante a semana. Também haverá horário diferenciado de funcionamento nas vésperas e dias dos feriados de fim de ano.
Os supermercados da Grande Vitória também já informaram o horário de funcionamento aos domingos e nas vésperas e dias dos feriados de Natal e Ano Novo, neste mês.
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) informou que os lojistas no Estado têm autorização para praticar flexibilidade de horários de funcionamento neste mês. Segundo a Federação, para o funcionamento do comércio de ru "em horários especiais, como no Natal, nos municípios em que não possuem Lei Municipal que rege o horário, é feito um acordo à parte do Lojista com o Sindicato passando pela anuência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo.
SHOPPINGS E LOJAS DE RUA
Shopping Vitória
- Até 12/12 Funcionamento normal;
- 13/12 a 19/12 Obrigatório das 10h às 23h;
- 20/12 a 23/12 Obrigatório das 10h às 23h; abertura facultativa 9h às 10h;
- 24/12 Lojas/Stands abertas das 9h às 19h; praça de alimentação abre das 10h às 19h;
- 25/12 Lojas/Stands fechadas; praça de alimentação abre das 11h às 22h;
- 26 a 30/12 Funcionamento normal;
- 31/12 Lojas/Stands e praça de alimentação abertas das 10h às 19h;
- 01/01 Lojas/Stands fechadas; praça de alimentação 11h às 22h;
Shopping Vila Velha
- 24/12 e 31/12 Lojas/Stands abertas das 10h às 18h; praça de alimentação/lazer funciona das 10h às 18h;
- 25/12 e 1º/01 Lojas/Stands fechados; praça de alimentação/lazer funciona das 11 às 22h;
Boulevard Shopping Vila Velha
- 13/12 ao dia 19/12 Lojas/Stands abertas das 10h às 22h; abertura facultativa das 8h às 10h e das 22h às 23h (inclusive domingo);
- 20/12 ao dia 23/12 Lojas/Stands abertas das 10h às 13h, abertura facultativa das 8h às 10h e das 23h à 0h;
- 24/12 e 31/12 Lojas/Stands abertas das 10h às 19h;
- 25/12 e 1º/01 Lojas/Stands fechadas; praça de alimentação, facultativo de 11h às 22h;
- 26/12 a 30/12 Funcionamento normal;
Shopping Mestre Álvaro
- 8/12 Lojas/Stands abertas das 13h às 21h; praça de alimentação funciona das 11h às 22h
- 13/12 a 22/12 Lojas/Stands e praça de alimentação abertas das 10h às 23h
- 23/12 Lojas/Stands abertas das 9h às 23h, com abertura facultativa entre 9h e 10h;
- 24/12 Lojas/Stands abertas das 9h às 19h, com abertura facultativa entre 9h e 10h;
- 25/12 Lojas/Stands não abrem; praça de alimentação funciona das 11h às 22h;
- 26/12 e 29/12 - Lojas/Stands abertas das 13h às 21h, praça de alimentação abre das 11h às 22h
- 31/12 Lojas/Stands e praça de alimentação abertas das 10h às 19h
Shopping Praia da Costa
- 13/12 a 23/12 Lojas/Stands abertas das 10h às 23h;
- 24/12 e 31/12 Lojas/Stands abertas das 10h às 19h;
- 25/12 Lojas/Stands não abrem;
- 26/12 a 28/12 e 30/12 Lojas/Stands abertas das 10h às 22h;
- 29/12 Lojas/Stands abertas das 14h às 20h;
Shopping Mont Serrat
- 8/12 Lojas/Stands abertas das 13h às 21h; praça de alimentação funciona das 11h às 22h
- 13/12 a 22/12 Lojas/Stands e praça de alimentação abertas das 10h às 23h
- 23/12 Lojas/Stands abertas das 9h às 23h, com abertura facultativa entre 9h e 10h;
- 24/12 Lojas/Stands abertas das 9h às 19h, com abertura facultativa entre 9h e 10h;
- 25/12 Lojas/Stands não abrem; praça de alimentação funciona das 11h às 22h;
- 26/12 e 29/12 Lojas/Stands abertas das 13h às 21h; praça de alimentação abre das 11h às 22h
- 31/12 Lojas/Stands abertas e praça de alimentação abertas das 10h às 19h;
Shopping Norte Sul
- 24/12 e 31/12 Lojas/Stands e praça de alimentação abertas das 10h às 19h;
- 25/12 Lojas/Stands fechadas; praça de alimentação com abertura facultativa das 11h às 20h;
- 31/12: Lojas/Stands fechadas; praça de alimentação com abertura facultativa das 10 às 19h; cinema, horário normal;
Lojas da Praia do Canto
- Segunda a sexta-feira (em dezembro) Lojas abertas das 9h às 21h;
- Domingos (até 22/12) Lojas abertas das 10h às 18h;
- 24/12 Lojas abertas das 9h às 18h;
- 31/12 Lojas abertas das 9h às 16h;
- 25/12 e 1º/01 Lojas fechadas;
Polo de Modas da Glória
- Segunda a sexta-feira (em dezembro) Lojas abertas das 9h às 18h;
- Sábados (em dezembro) Lojas abertas das 9 às 16h (podendo se estender, conforme movimento nas ruas);
- Domingos (em dezembro) -Lojas abertas das 9h às 16h;
SUPERMERCADOS
Rede Extrabom
- 25/12 Lojas fechadas;
- 26/12 Devido ao Dia do Serrano (feriado na Serra), as lojas do município abrirão das 8h às 18h (Exceto loja do Shopping Plaza Top Life, em Novo Horizonte, que abrirá das 8h às 20h);
- 24/12 e 31/12 Todas as lojas funcionarão até as 19h (Exceto São Silvano e Centro, em Colatina funcionarão até as 17h em 31/12);
- Em Guarapari (a partir de 19/12 até 24/02 de 2020) Lojas abrem das 8h às 22h de segunda a quarta-feira; Funcionam das 8h às 23h de quinta-feira a sábado;
Epa
- 21, 22, 23 e 24 Lojas vão abrir em horário especial (supermercado não informou horário);
- 25/12 e 1º/01 - Lojas fechadas;
- 31/12- Lojas abrem das 8h às 18h;
Carone
- 24/12 e 31/12 - 8h às 20h;
- 25/12 e 1º/12 - Lojas fechadas;
OK Superatacado
- Em Guarapari e de Jardim Limoeiro (Serra) Lojas abrem das 7h às 20h;
- 25/12 e 1º/01 Lojas fechadas;
- 26/12 e 2/01 Funcionamento normal;
Perim
- 22/12 e 29/12 Não definiu se abrirá nos domingos que antecedem o Natal e Ano Novo;
- 24/12, 31/12 e 1º/01 - Lojas vão abrir em horário especial, ainda não definido.
*Procurados, os shoppings Jardins (Vitória) e Moxuara (Cariacica) informaram que ainda não definiram os horários de funcionamento em dezembro. Os supermercados Sam's Club, Walmart e Makro foram demandados e não deram retorno.