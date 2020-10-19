Loja de roupas mais famosa do ES avalia vender operações no Brasil

Loja da C&A no Centro de Vitória fechada em 2016 após a crise econômica Crédito: Vitor Jubini/Arquivo AG/2016

O grupo holandês controlador da marca C&A avalia vender as operações no Brasil e se concentrar com as atividades de varejo apenas na Europa, região que tem garantido mais lucro para a companhia. As informações são do jornal Valor Econômico

No Espírito Santo , a empresa têm sete unidades, todas em shopping centers da Grande Vitória, em funcionamento. O primeiro estabelecimento da rede em território capixaba, que ficava no Centro de Vitória, foi fechada em 2016, após 33 anos de atuação.

Segundo o Valor, a C&A desfez de operações na China e no México. No Brasil, fundos de private equity estudam a proposta de comprar a varejista.

A companhia, que fez IPO em 2019, tem perdido valor no mercado de capitais devido às oscilações durante a crise do coronavírus. Diante desse cenário, a controladora quer se concentrar em regiões, como Alemanha, que têm sido mais rentáveis.

Não é a primeira vez que a empresa estuda se desfazer das operações no Brasil. Desde 2014, a companhia negocia com fundos de investimento passar os ativos.

A C&A foi procurada pelo Valor, mas disse que não comenta rumos e especulações de mercado.