Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futuro da C&A

Loja de roupas mais famosa do ES avalia vender operações no Brasil

Controlador da marca holandesa está aberto a negociações para comercializar rede de estabelecimentos brasileira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 10:41

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 10:41

Loja da C&A no Centro de Vitória fechada em 2016 após a crise econômica
Loja da C&A no Centro de Vitória fechada em 2016 após a crise econômica Crédito: Vitor Jubini/Arquivo AG/2016
O grupo holandês controlador da marca C&A avalia vender as operações no Brasil e se concentrar com as atividades de varejo apenas na Europa, região que tem garantido mais lucro para a companhia. As informações são do jornal Valor Econômico.
No Espírito Santo, a empresa têm sete unidades, todas em shopping centers da Grande Vitória, em funcionamento. O primeiro estabelecimento da rede em território capixaba, que ficava no Centro de Vitória, foi fechada em 2016, após 33 anos de atuação.
Segundo o Valor, a C&A desfez de operações na China e no México. No Brasil, fundos de private equity estudam a proposta de comprar a varejista.

Veja Também

Quase 600 ex-funcionários brigam na Justiça por indenizações da Dadalto

A companhia, que fez IPO em 2019, tem perdido valor no mercado de capitais devido às oscilações durante a crise do coronavírus. Diante desse cenário, a controladora quer se concentrar em regiões, como Alemanha, que têm sido mais rentáveis.
Não é a primeira vez que a empresa estuda se desfazer das operações no Brasil. Desde 2014, a companhia negocia com fundos de investimento passar os ativos.
A C&A foi procurada pelo Valor, mas disse que não comenta rumos e especulações de mercado.

Veja Também

Filha de Ivo Meirelles denuncia racismo que sofreu em loja da C&A

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BR 101 é interditada após tombamento de carreta de eucalipto em Jaguaré
Imagem de destaque
Dólar de volta a R$ 5 surpreende, mas deveria?
Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 13 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados