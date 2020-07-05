Linhares vai fechar comércio às segundas-feiras; veja as novas regras
Quinto município do Espírito Santo com maior número de infectados pelo novo coronavírus, com 2.283 casos, de acordo com dados divulgados no sábado (4) pelo Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Linhares vai endurecer ainda mais as normas de funcionamento do comércio a partir desta segunda-feira (6). De acordo com as novas regras, o comércio no município não poderá ter atendimento presencial às segundas-feiras.
De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Linhares neste sábado (5), supermercados, hipermercados, "atacarejos", atacado de venda ao consumidor, mercearias, açougues, autosserviços e hortifrutigranjeiros poderão ter atendimento presencial somente de terça-feira a sábado, em horário normal de funcionamento. O novo decreto ainda determina a proibição da prática de delivery também aos domingos e segundas-feiras.
A medida é válida por tempo indeterminado e começa com a entrada de Linhares na categoria "risco alto" no Mapa de Risco do Governo do Estado, atualizado neste sábado.
NORMAS
Farmácias, padarias, telecomunicações, saneamento básico e cuidados médicos, além da atuação de outros profissionais que são considerados imprescindíveis, estão mantidos sem nenhuma mudança.
Restaurantes, Lanchonetes, Sorveterias e Açaiterias, também tiveram suas atividades alteradas, de acordo com o novo decreto. De segunda a sexta-feira, fora do horário das 10h às 16h, e aos sábados e domingos, fica admitida a possibilidade de retirada de produtos pelo cliente na área externa do estabelecimento, bem como entregas na modalidade delivery.
O comércio considerado não essencial permanece fechado aos sábados, domingos e segundas-feiras, inclusive com a proibição da modalidade delivery, podendo funcionar apenas de terça a sexta-feira, das 10h às 16 h, independente do segmento, sem rodízio dos segmentos em dias pares ou ímpares.
Para todos os segmentos do comércio, de terça a sexta-feira, não é aplicada a limitação horária de funcionamento para entregas de produtos na modalidade delivery (no domicílio do cliente), ficando proibida a retirada de produtos pelo cliente no estabelecimento, ainda que na área externa, fora do horário de funcionamento de 10h às 16h. Além disso, fica proibido o consumo presencial em lojas de conveniência.
MUDANÇAS
Na noite da última sexta-feira (3), o governador Renato Casagrande anunciou que os municípios do Espírito Santo com população inferior a 70 mil habitantes terão autonomia para determinar o horário de funcionamento do comércio. De acordo com dados do IBGE, 67 municípios capixabas estão enquadrados nessa classificação e terão essa autonomia. Continuam seguindo a regra atual de horário do comércio as cidades da Grande Vitória além de Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Guarapari, Colatina e Aracruz.