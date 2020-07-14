Prefeitura de Linhares: mudança atinge fundo de previdência de servidores que entraram no município depois de 2011 Crédito: TV Gazeta Norte

Your browser does not support the audio element. Linhares pode suspender pagamento de até R$ 6 milhões da previdência

A Câmara de Linhares aprovou na última segunda-feira (13) uma proposta que permite que o município suspenda o pagamento da contribuição patronal  paga pela prefeitura  à previdência dos servidores entre março e dezembro deste ano. De acordo com o projeto, os recursos suspensos em 2020 vão começar a ser pagos a partir de janeiro de 2021. A medida deve abrir uma folga de cerca de R$ 6 milhões para serem usados pelo município neste ano.

A mudança atinge o fundo de 1.700 servidores que ingressaram na prefeitura após 2011 e são regidos pelo plano previdenciário. Segundo a prefeitura, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Linhares (Ipasli) possui aproximadamente R$ 300 milhões de superávit e o "empréstimo" não compromete o pagamento das aposentadorias no município. Os recursos congelados só serão usados, de acordo com o município, se houver necessidade.

A contribuição dos outros 4.200 servidores, que respondem ao plano financeiro de previdência, que é mais antigo e precisa ser suplementado com recursos do tesouro municipal, não terá mudanças.

Uma portaria do Ministério da Economia permitiu que municípios onde houvesse regime próprio pudessem, também, suspender a contribuição patronal da previdência, desde que aprovado nas câmaras municipais.

De acordo com a Prefeitura de Linhares, um estudo atuarial, que projeta quanto o município terá que pagar de aposentadoria no futuro, mostra que se todos os servidores do regime previdenciário se aposentassem neste momento, haveria a necessidade de um caixa de R$ 75 milhões, restando ainda cerca de R$ 225 milhões disponíveis no fundo.

"A própria lei prevê que podemos pagar esses recursos em janeiro, ou, se houver uma emergência prorrogar e pagar em até 60 meses. Não temos previsão de mexer agora, mas como nessa pandemia não sabemos o que esperar, é uma precaução já termos a legislação que permita ter um recurso a mais para ser usado", explica o secretário de Finanças de Linhares, Valdir Massucati.

O projeto, de autoria do Executivo, ainda depende da sanção do prefeito Guerino Zanon (MDB), para entrar em vigor.

LEI PERMITE QUE PREFEITOS DEIXEM DÍVIDAS PARA SEUS SUCESSORES

Para especialistas, a proposta aprovada em Linhares pode trazer problemas no futuro para os próximos gestores. Apesar de haver superávit no fundo, o recurso a ser congelado precisa ser pago restituindo, também, o rendimento que este dinheiro teria dentro da conta do Ipasli. Ou seja, com a previsão de que a recessão econômica se estenda em 2021, se o novo prefeito de Linhares  ou o próprio Guerino Zanon, que pode se reeleger  demorar muito para quitar o empréstimo, a dívida pode virar uma bola de neve.

"Mesmo que o fundo seja superavitário agora, é um buraco que vai ter que ser recoberto lá na frente. Em um momento de incertezas, em que os gestores estão procurando moedinhas na rua, criar uma dívida neste momento é arriscado e só deve ser feito em último caso. Para mim, é um desgaste grande que está sendo feito para um recurso que, para Linhares, não é tão significante, mas pode se tornar um transtorno lá na frente" Juliano Cesar Gomes - Economista

Para o também economista Eduardo Araújo, antes de se pensar em mexer em fundos de previdência há outras medidas de ajuste fiscal que devem ser observadas em um momento de queda de receita.