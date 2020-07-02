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Premiação

Líderes de marcas de sucesso em Colatina são premiados em casa

Neste ano, a comemoração começou diferente: a Rede Gazeta enviou um kit especial para os vencedores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 12:18

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 12:18

Kit entregue aos vencedores do Gazeta Empresarial de Colatina
Kit entregue aos vencedores do Gazeta Empresarial de Colatina Crédito: Divulgação
O Prêmio Gazeta Empresarial de Colatina chega à 17ª edição num cenário diferente sob vários aspectos. Em anos anteriores, falava-se bastante sobre o que as marcas construíram no passado, o que faziam para se destacar naquele momento e como poderiam ajudar a construir o futuro que sonhamos. O mundo contemporâneo, entretanto, já adotou outro ritmo e a sensação é de que o tempo está passando mais depressa. As descobertas e os hábitos do consumidor, que levariam meses ou anos para serem consolidados, muitas vezes não precisam mais do que alguns dias. 
O mercado muda rápido e os empresários que acompanham essas inovações vão liderar e dominar as transformações que moldarão o novo normal. E são esses líderes que estão à frente de empresas de sucesso. A recompensa de tanto esforço é o reconhecimento do cliente.
Por causa da pandemia do novo coronavírus, a tradicional festa de premiação não será realizada para respeitar as medidas de segurança e o distanciamento social exigidos pelas autoridades de saúde. Mas essa conquista não poderia passar sem celebração. Por isso, a Rede Gazeta está enviando para a casa de cada vencedor um certificado, atestando a conquista do primeiro lugar na pesquisa, e um livro do fundador e presidente da TroianoBranding, Jaime Troiano, com o título: Qual é o seu propósito? A energia que movimenta pessoas, marcas e organizações no século 21.

PESQUISA

As marcas mais lembradas pelos moradores de Colatina foram identificadas em uma pesquisa realizada pelo Instituto Futura no mês de março, e divulgadas agora, sobre 79 segmentos. Foram entrevistadas 400 pessoas na área urbana do município. 
O Prêmio Gazeta Empresarial de Colatina foi criado em 2003 e se consolidou como o principal evento corporativo do Noroeste do Espírito Santo. Além de estimular o crescimento do mercado e homenagear quem transforma produtos e serviços em grandes marcas, também é uma ferramenta para os empresários conhecerem a opinião dos consumidores e utilizarem as informações para direcionar as ações no mercado. A credibilidade da pesquisa pode ser medida pela solidez das instituições parceiras.

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