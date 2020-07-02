Líderes de marcas de sucesso em Colatina são premiados em casa

Kit entregue aos vencedores do Gazeta Empresarial de Colatina Crédito: Divulgação

O Prêmio Gazeta Empresarial de Colatina chega à 17ª edição num cenário diferente sob vários aspectos. Em anos anteriores, falava-se bastante sobre o que as marcas construíram no passado, o que faziam para se destacar naquele momento e como poderiam ajudar a construir o futuro que sonhamos. O mundo contemporâneo, entretanto, já adotou outro ritmo e a sensação é de que o tempo está passando mais depressa. As descobertas e os hábitos do consumidor, que levariam meses ou anos para serem consolidados, muitas vezes não precisam mais do que alguns dias.

O mercado muda rápido e os empresários que acompanham essas inovações vão liderar e dominar as transformações que moldarão o novo normal. E são esses líderes que estão à frente de empresas de sucesso. A recompensa de tanto esforço é o reconhecimento do cliente.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a tradicional festa de premiação não será realizada para respeitar as medidas de segurança e o distanciamento social exigidos pelas autoridades de saúde. Mas essa conquista não poderia passar sem celebração. Por isso, a Rede Gazeta está enviando para a casa de cada vencedor um certificado, atestando a conquista do primeiro lugar na pesquisa, e um livro do fundador e presidente da TroianoBranding, Jaime Troiano, com o título: Qual é o seu propósito? A energia que movimenta pessoas, marcas e organizações no século 21.

PESQUISA

As marcas mais lembradas pelos moradores de Colatina foram identificadas em uma pesquisa realizada pelo Instituto Futura no mês de março, e divulgadas agora, sobre 79 segmentos. Foram entrevistadas 400 pessoas na área urbana do município.