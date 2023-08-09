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Educação

Jovens se preparam para jornada de desenvolvimento para o mercado de trabalho

Realizado pela startup Be Water e com o apoio do Fonte Hub, a Skill Cup vai trabalhar inteligência emocional, criatividade e inovação, liderança, entre outras competências

Publicado em 

09 ago 2023 às 19:06

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 19:06

Lucas Pereira, CEO da Be Water em palestra para jovens
Lucas Pereira, CEO da Be Water em palestra para jovens Crédito: Divulgação
Uma verdadeira copa de habilidades essenciais para se tornar um campeão no mercado de trabalho está prestes a desembarcar no Espírito Santo. Na próxima segunda-feira (14) começa a Skill Cup, uma experiência inovadora de aprendizado, focando o desenvolvimento de habilidades comportamentais essenciais para o sucesso na vida e na carreira. Com o apoio do Fonte Hub, da Rede Gazeta, o projeto vai proporcionar uma oportunidade única para os jovens do Espírito Santo aprimorarem suas habilidades como oratória, criatividade, empreendedorismo e inovação.
Lucas Pereira, CEO da Be Water explica como é o processo de funcionamento da didática da startup, que consiste em diversos fatores. “A gente tem três pilares que são muito importantes, o pertencimento, a gamificação e a imersão, eles juntos nos trazem o engajamento e com engajamento a gente consegue impulsionar toda a parte da educação”, pontua Pereira.
A Skill Cup se estende por cinco semanas de intensa atividade e desenvolvimento. Dividida em três etapas, chamadas de "arenas", a programação tem uma sequência de atividades e ações que vão desde enfrentar missões e desafios online de forma individual, sendo avaliados por especialistas, a uma rodada de avaliações diante de uma banca de especialistas.
Os grupos colocados nos 1°, 2° e 3° lugares receberão R$ 4.000, R$ 3.000 e R$ 2.000 respectivamente, além de certificados, troféus e mimos especiais da startup Be Water.

Educação Prática como Diferencial

A Be Water adota uma abordagem inovadora para o aprendizado, priorizando a prática e o envolvimento direto dos participantes. Ao contrário dos tradicionais cursos e videoaulas, a Skill Cup foca na realização de missões e desafios que promovem a aplicação real das habilidades. Através de cenários reais e perguntas de múltipla escolha, os participantes são incentivados a pensar e agir como profissionais experientes nas áreas de adaptabilidade, oratória, empreendedorismo e inovação. Dessa forma, os estudantes são levados a pensar e resolver questões em diferentes cenários.
A startup leva mini desafios para as escolas como prévia do evento
A startup leva mini desafios para as escolas como prévia do evento Crédito: Divulgação
O Fonte Hub é o espaço de inovação da Rede Gazeta, um dos principais apoiadores da Skill Cup. Sua participação se estende desde a seleção interna dos participantes até a etapa final do evento. Através desta colaboração, os jovens participantes têm a oportunidade de se conectar diretamente com o ecossistema de inovação capixaba, aprendendo com mentores experientes e profissionais que estão na vanguarda das indústrias relacionadas.
Mais informações sobre o evento no perfil da Be Water no Instagram.

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