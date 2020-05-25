INSS paga a 577 mil aposentados no ES 2ª parcela do 13º a partir desta segunda

Agência do INSS em Vitória Crédito: Fábio Vicentini

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa, na próxima segunda-feira (25), a pagar o 13º de aposentados e pensionistas. No Espírito Santo, 577 mil pessoas serão contempladas. O depósito da segunda parcela desse abono anual vai até 5 de junho, conforme a Tabela de Pagamento 2020.

Para aqueles que recebem um salário mínimo (R$ 1.045), o depósito da antecipação será feito entre os dias 25/05 e 05/06, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados entre 01/06 e 05/06.

Em todo o país, 35,8 milhões de pessoas receberão seus benefícios de maio. O INSS injetará na economia um total de R$ 71,5 bilhões. Desse total, 30,8 milhões de beneficiários receberão a segunda parcela do 13º, o equivalente a R$ 23,8 bilhões.

Por lei, tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Na hipótese de interrupção programada do benefício, prevista antes de 31 de dezembro de 2020, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário. Nesta parcela, vale lembrar, é feito o desconto do Imposto de Renda (IR).

Aqueles que recebem benefícios assistenciais (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social  BPC/LOAS e Renda Mensal Vitalícia  RMV) não têm direito ao abono anual.