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Auxílio financeiro

INSS paga a 577 mil aposentados no ES 2ª parcela do 13º a partir desta segunda

Segurados serão contemplados com o pagamento antecipado. Valor será depositado até 5 de junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 07:19

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 07:19

Data: 18/10/2019 - ES - Vitória - Fachada do INSS, na Av. Beira-Mar- Editoria: Cidades
Agência do INSS em Vitória  Crédito: Fábio Vicentini
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa, na próxima segunda-feira (25), a pagar o 13º de aposentados e pensionistas. No Espírito Santo, 577 mil pessoas serão contempladas. O depósito da segunda parcela desse abono anual vai até 5 de junho, conforme a Tabela de Pagamento 2020.
Para aqueles que recebem um salário mínimo (R$ 1.045), o depósito da antecipação será feito entre os dias 25/05 e 05/06, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados entre 01/06 e 05/06.

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Em todo o país, 35,8 milhões de pessoas receberão seus benefícios de maio. O INSS injetará na economia um total de R$ 71,5 bilhões. Desse total, 30,8 milhões de beneficiários receberão a segunda parcela do 13º, o equivalente a R$ 23,8 bilhões.
Por lei, tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Na hipótese de interrupção programada do benefício, prevista antes de 31 de dezembro de 2020, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário. Nesta parcela, vale lembrar, é feito o desconto do Imposto de Renda (IR).
Aqueles que recebem benefícios assistenciais (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social  BPC/LOAS e Renda Mensal Vitalícia  RMV) não têm direito ao abono anual.
Calendário de pagamento do décimo terceiro a aposentados e pensionistas do INSS
Calendário de pagamento do décimo terceiro a aposentados e pensionistas do INSS Crédito: INSS/Divulgação

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