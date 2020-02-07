Inflação de janeiro registra menor resultado desde o Plano Real

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro apresentou uma alta de 0,21%. Este é o menor resultado para o mês desde o início do Plano Real, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já o acumulado dos últimos 12 meses registra uma alta de 4,19%.
Na Grande Vitória, o aumento dos preços ficou um pouco acima do registrado em nível nacional: 0,29%. A maior alta foi registrada em Belém, com 0,39%, e três regiões tiveram deflação: Rio Branco, São Luís e Brasília. Nesses locais, o custo de vida caiu 0,21%, 0,19% e 0,12%, respectivamente.
O maior impacto no índice do mês veio do grupo habitação, que subiu 0,55%. Na sequência como maiores altas também aparecem alimentação e bebidas (0,39%) e despesas pessoais (0,35%).
As reduções ficaram por conta do vestuário, que tiveram os preços reduzidos em 0,48% na média nacional, e saúde e cuidados pessoais, com queda de 0,32%.