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IPCA

Inflação de janeiro registra menor resultado desde o Plano Real

O acumulado dos últimos 12 meses registra uma alta de 4,19%. Vitória apresentou um aumento de 0,29% em janeiro

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 10:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 10:51
Gastos com habitação foram os que levaram ao crescimento do IPCA Crédito: Divulgação
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro apresentou uma alta de 0,21%. Este é o menor resultado para o mês desde o início do Plano Real, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já o acumulado dos últimos 12 meses registra uma alta de 4,19%.
Na Grande Vitória, o aumento dos preços ficou um pouco acima do registrado em nível nacional: 0,29%. A maior alta foi registrada em Belém, com 0,39%, e três regiões tiveram deflação: Rio Branco, São Luís e Brasília. Nesses locais, o custo de vida caiu 0,21%, 0,19% e 0,12%, respectivamente.
Variação dos preços nas capitais Crédito: IBGE
O maior impacto no índice do mês veio do grupo habitação, que subiu 0,55%. Na sequência como maiores altas também aparecem alimentação e bebidas (0,39%) e despesas pessoais (0,35%).
As reduções ficaram por conta do vestuário, que tiveram os preços reduzidos em 0,48% na média nacional, e saúde e cuidados pessoais, com queda de 0,32%.
Variação dos itens no IPCA Crédito: IBGE

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