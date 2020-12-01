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Vídeo | Fumaça preta

Incêndio atinge área de pelotização da Vale em Vitória

Segundo a empresa, um trabalhador precisou ser atendido no posto médico do Complexo de Tubarão mas já foi liberado

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 19:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 19:44
Incêndio na área da usina de pelotização da Vale, no Complexo de Tubarão Crédito: Captura de vídeo/internauta
Um incêndio atingiu a área de uma das usinas de pelotização da Vale no Complexo de Tubarão, em Vitória, na tarde desta terça-feira (1). Segundo a empresa, um trabalhador precisou ser atendido no posto médico da unidade, mas já foi liberado.
A fumaça escura que se elevou do local pode ser vista de vários pontos de Vitória. Em nota, a Vale informou que acionou o Plano de Resposta a Emergências e que o fogo foi controlado.
"Como parte do protocolo, as autoridades competentes foram comunicadas imediatamente. O processo de investigação interno foi iniciado e as causas ainda estão sendo apuradas", afirmou a empresa.
Ainda segundo a Vale, o trabalhador afetado receberá acompanhamento. O motivo pelo qual o funcionário foi atendido não foi informado.

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