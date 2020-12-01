Incêndio atinge área de pelotização da Vale em Vitória

A fumaça escura que se elevou do local pode ser vista de vários pontos de Vitória. Em nota, a Vale informou que acionou o Plano de Resposta a Emergências e que o fogo foi controlado.
"Como parte do protocolo, as autoridades competentes foram comunicadas imediatamente. O processo de investigação interno foi iniciado e as causas ainda estão sendo apuradas", afirmou a empresa.
Ainda segundo a Vale, o trabalhador afetado receberá acompanhamento. O motivo pelo qual o funcionário foi atendido não foi informado.