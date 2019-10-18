Hotéis do ES quase lotados para o feriado de 15 de novembro

Areia Preta e Castanheiras, praias de Guarapari Crédito: Gustavo Guimarães/ABIH

Guarapari e aclamadas praias do litoral norte e sul capixaba, a projeção é de que Vitória receba expressivo acréscimo no turismo de lazer, bem como a região das montanhas. Para o período, é esperada uma média de 85 a 90% de reservas no setor hoteleiro no Estado, segundo a Diante da escassez de feriados prolongados no segundo semestre deste ano, a perspectiva é de hotéis lotados para 15 de novembro, dia que se comemora a proclamação da República do Brasil. E para quem pensa que a época do ano sugere apenase aclamadas praias do litoral norte e sul capixaba, a projeção é de que Vitória receba expressivo acréscimo no turismo de lazer, bem como a região das montanhas. Para o período, é esperada uma média de 85 a 90% de reservas no setor hoteleiro no Estado, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABIH-ES)

De acordo com Gustavo Guimarães, presidente da ABIH, como este será um dos únicos feriados fora de um sábado no segundo semestre do ano, a ocupação terá tudo para ser satisfatória. Estamos saindo da semana do saco cheio, que já trouxe um acréscimo na procura hoteleira. Para o 15 de novembro a demanda está intensa, talvez maior do que a do ano passado, em que o feriado caiu numa quinta. Este ano tem sido muito positivo, já tem hotéis sem vaga, outros 90 a 95% ocupados, enquanto, na pior das hipóteses, há pousadas que apresentam desde já 70% de ocupação, comentou.

Fim de tarde na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Gustavo Guimarães/ABIH

Vitória tem sido uma surpresa e tanto

Para Gustavo, desde a crise econômica enfrentada pelo país, iniciada em 2014, o setor de turismo entrou em queda acentuada. No entanto, talvez este fato tenha se transformado em mola propulsora para a reinvenção da oferta de lazer na capital. A hotelaria de Vitória passou a se reinventar para o lazer, a gente dependia muito do turismo corporativo e do turismo de eventos. Com esse aquecimento na economia, temos conseguido ajustar os dois âmbitos, retomando o crescimento do turismo de negócios e investindo em turismo de diversão, revelou.

Além de Guarapari, Vitória tem sido um dos destinos preferenciais do turista. A questão que ainda incomoda é que temos uma diária média defasada, abaixo do ideal para o padrão de serviço que oferecemos no estado. O Espírito Santo passou a ser um destino muito barato, o que por um lado ajudou a recuperar os níveis de ocupação. Mas agora, depois de mostrar que somos bons, teremos condições de ir recuperando a diária média justa.