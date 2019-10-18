Hotéis do ES quase lotados para o feriado de 15 de novembro

Diante da escassez de feriados prolongados no segundo semestre deste ano, a perspectiva é de hotéis lotados para 15 de novembro, dia que se comemora a proclamação da República do Brasil. E para quem pensa que a época do ano sugere apenas Guarapari e aclamadas praias do litoral norte e sul capixaba, a projeção é de que Vitória receba expressivo acréscimo no turismo de lazer, bem como a região das montanhas. Para o período, é esperada uma média de 85 a 90% de reservas no setor hoteleiro no Estado, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABIH-ES).
De acordo com Gustavo Guimarães, presidente da ABIH, como este será um dos únicos feriados fora de um sábado no segundo semestre do ano, a ocupação terá tudo para ser satisfatória. Estamos saindo da semana do saco cheio, que já trouxe um acréscimo na procura hoteleira. Para o 15 de novembro a demanda está intensa, talvez maior do que a do ano passado, em que o feriado caiu numa quinta. Este ano tem sido muito positivo, já tem hotéis sem vaga, outros 90 a 95% ocupados, enquanto, na pior das hipóteses, há pousadas que apresentam desde já 70% de ocupação, comentou.
Vitória tem sido uma surpresa e tanto
Para Gustavo, desde a crise econômica enfrentada pelo país, iniciada em 2014, o setor de turismo entrou em queda acentuada. No entanto, talvez este fato tenha se transformado em mola propulsora para a reinvenção da oferta de lazer na capital. A hotelaria de Vitória passou a se reinventar para o lazer, a gente dependia muito do turismo corporativo e do turismo de eventos. Com esse aquecimento na economia, temos conseguido ajustar os dois âmbitos, retomando o crescimento do turismo de negócios e investindo em turismo de diversão, revelou.
Além de Guarapari, Vitória tem sido um dos destinos preferenciais do turista. A questão que ainda incomoda é que temos uma diária média defasada, abaixo do ideal para o padrão de serviço que oferecemos no estado. O Espírito Santo passou a ser um destino muito barato, o que por um lado ajudou a recuperar os níveis de ocupação. Mas agora, depois de mostrar que somos bons, teremos condições de ir recuperando a diária média justa.
Segundo o presidente da associação, a região das montanhas também tem sido uma revelação nesta época do ano, que seria de baixa temporada. Como os hotéis de lá fazem oferta de serviços internos, não dependendo tanto da programação da cidade em si, acabam trazendo atrações próprias e minimizando a queda natural para o período, perdendo, em volume, apenas para o inverno, finalizou.