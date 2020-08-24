Histórias que inspiram

Troféus Prêmio Gazeta Cachoeiro Crédito: Wallace Hull

O ano de 2020, certamente, ficará na história como um dos anos mais desafiadores da história. A pandemia do novo coronavírus tem exigido, de todos, uma postura de enfrentamento e de também uma capacidade de se adaptar, de forma eficaz, as mudanças que vão ocorrendo o tempo inteiro.

Para os empresários a crise econômica que chegou junto com a pandemia exigiu ainda mais uma postura de comando para não perder as rédeas do negócio. E não há como contar a história do Frigolima sem falar da liderança e do comando de quem apostou, acreditou e em 2019, pela primeira vez, conquistou o 1° lugar no Prêmio Gazeta Empresarial na categoria açougue. Uma conquista que veio coroar a trajetória de quem investiu o próprio DNA na construção de uma marca vencedora. Lauro Sérgio de Freitas Lima é o sócio fundador desta empresa que começou sua história há 25 anos.

Lauro Sérgio de Freitas Lima, ao lado de sua esposa Camila, recebendo o grande prêmio da noite Crédito: Wallace Hull

No início era apenas uma porta, numa área de 60m² onde eu trabalhava como açougueiro. Após 2 anos, surgiu a oportunidade um ponto maior com o dobro do espaço. Acrescentamos o hortifruti e foi criada a marca Frigolima. Contratamos mais um açougueiro, o Geraldo, que trabalha comigo até hoje. Na época a namorada, Camila, também começou a trabalhar junto. Não tinha folga, era de domingo a domingo, relembra Lauro.

Hoje, é com orgulho que Lauro olha para trás e vê a dimensão de uma vida dedicada a uma marca. Da pequena loja de 60m² para uma rede com 4 supermercados, sendo 3 em Cachoeiro e 1 em Vargem Alta. São, ao todo, 180 colaboradores diretos. E a todo dia, novos investimentos são feitos para melhor atender os clientes.

O próprio negócio exige essa inspiração, de ver as coisas acontecendo e dando certo. É uma cobrança própria de ver o melhor. Nos últimos anos investimos bastante na marca Frigolima, abrimos 3 lojas e criamos a panificadora que atende a rede, explica.

Dedicação que gera frutos e reconhecimento. Primeiro lugar no Prêmio Gazeta Empresarial em 2019 na categoria açougue, a expectativa para esse ano é ainda maior.

É muito orgulho estar em primeiro lugar na mente do consumidor. Ser lembrado como açougue, como aconteceu em 2019, também mostra o reconhecimento da minha profissão, de como eu comecei a construir essa marca, finaliza Lauro Sérgio de Freitas Lima.