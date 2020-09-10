'Hambúrguer mofado' garante troféu internacional a publicitários do ES

Os publicitários Eduardo Marques e Jean Zamprogno Crédito: Arquivo pessoal

Capturar em vídeo um hambúrguer apodrecer por semanas até virar uma massa esverdeada de mofo. Essa foi a ideia que rendeu aos publicitários capixabas Jean Zamprogno e Eduardo Marques um dos prêmios de maior prestígio da publicidade mundial. Nesta quinta-feira (10), eles receberam em cerimônia virtual o Black Pencil (lápis preto), honraria máxima oferecida pela associação de Design e Direção de Arte (D&AD) da Inglaterra.

A peça publicitária foi feita para a rede de fast food Burger King para comunicar que a empresa havia parado de utilizar conservantes artificiais nos lanches. Ela foi veiculada em março deste ano em oito países e deve chegar ao Brasil nas próximas semanas.

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"As marcas de fast food sempre mostraram produtos da melhor maneira possível. A gente fez o extremo oposto, mostrando o sanduíche apodrecendo, mas da maneira bonita. Os anúncios mostram a beleza de ser natural", afirma Jean, que hoje é diretor-geral de criação da agência David Miami.

Jean é natural da Serra, mas vive atualmente nos Estados Unidos. Já Eduardo é natural de Vitória, mas ocupa o cargo de diretor-geral de criação da agência Publicis Espanha.

É uma honra muito grande ver que desde o nosso mercado capixaba pode se ganhar o mundo. Encho a boca para dizer que vim daqui e que qualquer um também pode fazer, basta sonhar alto, trabalhar com muita paixão e comer muita moqueca!, diz Eduardo.

Segundo Jean, a ideia para o "Moldy Whopper" (Whopper mofado, em português) já existia há quatro anos, mas não foi colocada em prática na época porque a empresa, apesar de haver o projeto, ainda não havia retirado os conservantes artificiais dos alimentos vendidos.

Ele conta que o processo acabou sendo acelerado para que o anúncio fosse viabilizado. A dupla avalia que, mais do que uma campanha publicitária, a ideia de mostrar o valor da produção mais natural pode afetar toda a indústria.

"Quando uma marca lança alguma coisa, a outra faz em seguida. Existe uma reação em cadeia na concorrência e eles vão ter que se mover muito rápido para fazer alguma coisa. Ganhar o Black Pencil é legal, mas saber que uma ideia que você teve acabou, eventualmente, mudando a indústria de fast food para melhor, é muito legal", avalia.

Nos Estados Unidos, a campanha gerou polêmica e foi tema de debates em programas de televisão por conta da estética "diferente". Além disso, o vídeo da campanha se contrapõe a diversos outros feitos por consumidores do McDonalds, que mostram os sanduíches sem apresentar quase nenhum sinal de deterioração.



Em 2018, Jean e o amigo paranaense Fernando Pellizzaro receberam 13 Leões no festival de Cannes, na França. A peça mais premiada na ocasião, com sete estatuetas, foi "Essa Coca-Cola é Fanta, e daí?", feita para a Coca-Cola em uma campanha contra a homofobia.