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Arte e design

'Hambúrguer mofado' garante troféu internacional a publicitários do ES

Campanha inovadora para rede de fast food garantiu a Jean Zamprogno e Eduardo Marques umas das premiações mais disputadas do design mundial

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 17:57
Os publicitários Eduardo Marques e Jean Zamprogno
Os publicitários Eduardo Marques e Jean Zamprogno Crédito: Arquivo pessoal
Capturar em vídeo um hambúrguer apodrecer por semanas até virar uma massa esverdeada de mofo. Essa foi a ideia que rendeu aos publicitários capixabas Jean Zamprogno e Eduardo Marques um dos prêmios de maior prestígio da publicidade mundial. Nesta quinta-feira (10), eles receberam em cerimônia virtual o Black Pencil (lápis preto), honraria máxima oferecida pela associação de Design e Direção de Arte (D&AD) da Inglaterra.
A peça publicitária foi feita para a rede de fast food Burger King para comunicar que a empresa havia parado de utilizar conservantes artificiais nos lanches. Ela foi veiculada em março deste ano em oito países e deve chegar ao Brasil nas próximas semanas.

Moldy Whopper - Burger King from Jean Zamprogno on Vimeo.

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"As marcas de fast food sempre mostraram produtos da melhor maneira possível. A gente fez o extremo oposto, mostrando o sanduíche apodrecendo, mas da maneira bonita. Os anúncios mostram a beleza de ser natural", afirma Jean, que hoje é diretor-geral de criação da agência David Miami.
Jean é natural da Serra, mas vive atualmente nos Estados Unidos. Já Eduardo é natural de Vitória, mas ocupa o cargo de diretor-geral de criação da agência Publicis Espanha.
É uma honra muito grande ver que desde o nosso mercado capixaba pode se ganhar o mundo. Encho a boca para dizer que vim daqui e que qualquer um também pode fazer, basta sonhar alto, trabalhar com muita paixão e comer muita moqueca!, diz Eduardo. 

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Segundo Jean, a ideia para o "Moldy Whopper" (Whopper mofado, em português)   já existia há quatro anos, mas não foi colocada em prática na época porque a empresa, apesar de haver o projeto, ainda não havia retirado os conservantes artificiais dos alimentos vendidos.
Ele conta que o processo acabou sendo acelerado para que o anúncio fosse viabilizado. A dupla avalia que, mais do que uma campanha publicitária, a ideia de mostrar o valor da produção mais natural pode afetar toda a indústria.
"Quando uma marca lança alguma coisa, a outra faz em seguida. Existe uma reação em cadeia na concorrência e eles vão ter que se mover muito rápido para fazer alguma coisa. Ganhar o Black Pencil é legal, mas saber que uma ideia que você teve acabou, eventualmente, mudando a indústria de fast food para melhor, é muito legal", avalia.
Nos Estados Unidos, a campanha gerou polêmica e foi tema de debates em programas de televisão por conta da estética "diferente". Além disso, o vídeo da campanha se contrapõe a diversos outros feitos por consumidores do McDonalds, que mostram os sanduíches sem apresentar quase nenhum sinal de deterioração.

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Em 2018, Jean e o amigo paranaense Fernando Pellizzaro receberam 13 Leões no festival de Cannes, na França. A peça mais premiada na ocasião, com sete estatuetas, foi "Essa Coca-Cola é Fanta, e daí?", feita para a Coca-Cola em uma campanha contra a homofobia.
O D&AD é um festival britânico de abrangência global que premia não só as melhores ideias na publicidade e no design, mas a também a execução e o impacto global. A premiação é dividida em níveis: entre os selecionados no in-book, são escolhidos os Wood Pencils, entre eles, os Graphite Pencils, e os melhores em cada categoria recebem o Yellow Pencil. Entre esses últimos sai o Black Pencil.  Caso a banca de jurados considere que nenhum dos trabalhos se destacou mais do que os outros, nenhum Black Pencil é oferecido.

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